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Kosova

Prokuroria Speciale pranon dosjen për rastin e Arlinda Zekajt, në shqyrtim zyrtarët policorë dhe prokurorët

U.d. Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale, Dren Paca, konfirmoi se dosja është pranuar para tri ditësh dhe po shqyrtohet vetëm për zyrtarët policorë dhe prokurorët e dyshuar; pjesa tjetër e rastit trajtohet nga Prokuroria Themelore në Prishtinë.

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Prokuroria Speciale e ka pranuar para tri ditësh dosjen për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt dhe po e shqyrton atë, siç njofton Mesazhi.com, vetëm në pjesën që u përket zyrtarëve policorë dhe prokurorëve të dyshuar për përfshirje në këtë rast.

I pyetur nga mediat gjatë konferencës së sotme për media të Prokurorisë Speciale, ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale, Dren Paca, e konfirmoi pranimin e dosjes. “Dosjen e kemi pranuar para tri ditësh. Ajo është në shqyrtim vetëm sa u përket zyrtarëve policorë dhe prokurorëve që dyshohen të jenë të përfshirë në rast”, tha Paca, citim të cilin, sipas raportimit të DrenicaPress, ai e dha në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve për këtë çështje.

Sipas Pacës, shqyrtimi lidhet me dyshimet se mosveprimi i zyrtarëve policorë dhe i prokurorëve ka çuar në neglizhencë dhe, si pasojë, në vrasjen e Zekajt. Pjesa tjetër e rastit, ndërkaq, po trajtohet nga Prokuroria Themelore në Prishtinë.

Konferenca e sotme e Prokurorisë Speciale ishte thirrur për aksionin kundër trafikimit të narkotikëve, në kuadër të të cilit u sekuestruan mbi 37 kilogramë heroinë. Ishte pikërisht gjatë kësaj paraqitjeje para medias që Paca u pyet edhe për rastin e Arlinda Zekajt dhe bëri të ditur zhvillimin e ri lidhur me dosjen.

Arlinda Zekaj u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës. Më 2 nëntor, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, kishte kërkuar përfshirjen e Prokurorisë Speciale në këtë rast, ndërsa pranimi i dosjes nga kjo prokurori shënon zhvillimin më të ri në trajtimin e tij.

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