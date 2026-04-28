New York City do te organizoje evente falas për tifozët e Kupës së Botës
New York City do të organizojë një seri aktivitetesh falas për tifozët e futbollit që dëshirojnë të përjetojnë emocionet e Kupës së Botës, por që nuk kanë mundësi të përballojnë çmimet e larta të biletave. Ky lajm u bë i ditur nga autoritetet lokale të hënën dhe pritet të sjellë një atmosferë festive në të gjithë qytetin.
Këto aktivitete do të zhvillohen në të pesë bashkitë e qytetit, duke përfshirë festa për ndjekjen e ndeshjeve dhe aktivitete të tjera argëtuese. Lokacionet e përzgjedhura janë ikonike, si Rockefeller Center në Manhattan, Billie Jean King National Tennis Center në Queens dhe Brooklyn Bridge Park në Brooklyn. Po ashtu, evente do të zhvillohen pranë Yankee Stadium në Bronx dhe në një stadium bejsbolli në Staten Island. Këto vende janë zgjedhur për të siguruar që sa më shumë tifozë të kenë mundësi të marrin pjesë dhe të ndihen pjesë e kësaj feste globale.
Një aktivitet tjetër për tifozët është planifikuar në Sports Illustrated Stadium, ku luan ekipi New York Red Bulls, por ky event do të ketë një tarifë simbolike prej 10 dollarësh. Ndërkohë, ndeshjet e Kupës së Botës do të zhvillohen në MetLife Stadium, ku vetëm transporti publik për të shkuar dhe për t’u kthyer nga stadiumi mund të kushtojë deri në 150 dollarë.
Kryetari i bashkisë së New York-ut, Zohran Mamdani, një tifoz i njohur i futbollit, e bëri njoftimin së bashku me guvernatoren e shtetit të New York-ut, Kathy Hochul. Ai theksoi rëndësinë e përfshirjes së të gjithë tifozëve në këtë ngjarje madhështore, duke deklaruar se çdo tifoz duhet të ketë mundësinë të ndjekë turneun më të madh në botë pa u shqetësuar për kostot.
Iniciativa të ngjashme pritet të organizohen edhe në qytete të tjera të Shteteve të Bashkuara që do të presin ndeshjet e Kupës së Botës, duke e bërë këtë kompeticion më të aksesueshëm dhe më gjithëpërfshirës për të gjithë dashamirësit e futbollit.
