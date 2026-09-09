Alex DeBrincat: Dua qetësisht të qëndroj te Detroit Red Wings pavarësisht pasigurive
Alex DeBrincat thotë se dëshiron të vazhdojë të luajë për Detroit Red Wings, edhe pse skuadra po kalon një periudhë të pasigurtë pas kërkesës së kapitenit Dylan Larkin për t’u shkëmbyer, largimit të Patrick Kane dhe kërkimit për një menaxher të ri. I rritur në zonën e Detroitit, sulmuesi përfundoi si lider i skuadrës në gola (41) dhe pikë (85) sezonin e kaluar, ndërsa në tre sezonet me Red Wings ka shënuar 107 gola — 10 më shumë se shoku i tij më i afërt, Larkin.
Sipas nhl, 28-vjeçari hyn në sezonin e fundit të një kontrate katërvjeçare prej 31.5 milionë dollarësh (mesatarisht 7.875 milionë në sezon) që nënshkroi më 9 korrik 2023. Ai është i kualifikuar për një zgjatje kontrate, por bisedimet janë pezulluar për shkak të situatës së menaxhimit të klubit. DeBrincat tha në një aktivitet mediatik se, kur të emërohet një menaxher i ri, do të ketë bisedime, por që qëndrimi i tij nuk ka ndryshuar: ai do të dëshironte të qëndrojë në Detroit dhe po fokusohet te përgatitjet për sezonin e ri.
Klubi njoftoi më 15 korrik që Steve Yzerman do të kalojë në rolin e këshilltarit të lartë pas shtatë sezonesh si GM, ndërsa kërkimi për drejtuesin e ri të operacioneve të hokejit vazhdon. Në mes të këtyre ndryshimeve, Patrick Kane u rikthye në Chicago me një kontratë dyvjeçare prej 16 milionë dollarësh, ku DeBrincat vlerësonte marrëdhënien e tyre të shkëlqyer në akull dhe jashtë tij. Trajnimi zyrtar nis më 17 shtator, ndërsa Red Wings hapin sezonin më 2 tetor kundër New York Rangers në Little Caesars Arena.
DeBrincat thekson se atmosfera në dhomat e zhveshjes është optimiste dhe se kjo periudhë mund të shërbejë si moment reflektimi dhe ndryshimi për skuadrën. Ai shprehu bindjen se ekipi duhet të shohë me vëmendje se çfarë nuk funksionoi dhe të punojë për ta përmirësuar, duke i dhënë përparësi përgatitjes për sezonin që vjen. Siç raporton nhl, DeBrincat insistoi se dëshira e tij është të qëndrojë në Detroit dhe se prioritet i tij aktual mbetet përgatitja me skuadrën.
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