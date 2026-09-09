MLB shqyrton rikthimin e Montreal Expos ndërsa vlerëson qytetet për zgjerim
Ligë e Bejsbollit e Madhe po konsideron zgjerimin dhe mundësinë e rikthimit të Montreal Expos, më shumë se 20 vjet pas transferimit të skuadrës në Washington dhe rinjohjes si Nationals. Diskutimet përfshijnë kërkimin e dy qyteteve të reja për t’u bashkuar me ligën para largimit të komisionerit Rob Manfred në janar 2029.
Sipas Bleacher Report, Jeff Passan i ESPN raporton se Ashkan Karbasfrooshan, kreu i WatchMojo, po përpiqet të formojë një grup aksionarësh për të tërhequr një ekip MLB në Montreal; burime të nivelit të pronësisë brenda ligës e konsiderojnë Montrealin të vlefshëm për t’u monitoruar për shkak të demografisë dhe historisë bejsbollistike të qytetit.
Miratimi i projektit të një fushe të re për Tampa Bay Rays dhe vendimi i Oakland Athletics për t’u zhvendosur në Las Vegas kanë hequr disa pengesa kryesore që pengonin më parë zgjerimin. Manfred ka shprehur preferencën për një ekip në Bregun Lindor dhe një në Bregun Perëndimor, dhe qytetet që pritet të marrin vëmendjen më të madhe përfshijnë Montrealin, Salt Lake City, Nashville, Raleigh, Orlando dhe Portlandin e Oregonit.
Vetëm Montreal ka pasur më parë një skuadër të Ligës së Madhe, me Expos që luajtën aty nga viti 1969 deri në 2004; megjithëse skuadra nuk arriti kurrë në World Series dhe shkoi në playoff vetëm një herë, ajo mbetet pjesë e rëndësishme e historisë sportive lokale. Sipas Bleacher Report, diskutimet rreth rikthimit të Expos dhe përzgjedhjes së qyteteve për zgjerim po vazhdojnë teksa liga përcakton modelin dhe kërkon investitorët e duhur.
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