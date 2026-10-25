Protesta e djeshme në Tiranë, Ministria e Shëndetësisë: 23 të lënduar në total, 28-vjeçari dje u operua, sot konsultë e zgjeruar e tij
Ministria e Shëndetësisë ka publikuar bilancin paraprak të personave të lënduar gjatë protestës së 24 tetorit në Tiranë.
Sipas njoftimit, në strukturat spitalore dhe poliklinikat janë paraqitur gjithsej 23 persona të lënduar, mes tyre protestues, efektivë policie, përfaqësues të medias dhe një deputet.
Ndërkohë, vëmendje e veçantë i është kushtuar 28-vjeçarit të lënduar në sy, i cili i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale urgjente, dhe sot do të zhvillohet një konsultë e zgjeruar.
Njoftimi i plotë:
PËRDITËSIM informacioni mbi të lënduarit gjatë protestës së djeshme, 25 tetor 2026, oa 09:15
Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, sipas informacioneve paraprake nga strukturat spitalore dhe poliklinikat informon se gjatë protestës së datës 24 tetor 2026 në strukturat shëndetësore janë paraqitur 23 të lënduar:
*Në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur 16 të lënduar:
Për protestuesin e lënduar në sy: është kryer dje ndërhyrja kirurgjikale e urgjencës. Sot do të zhvillohet një konsultë e zgjeruar, me ekip të përbashkët profesionistësh të SUT dhe QSUT për të përcaktuar vijueshmërinë e trajtimit.
Në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, janë paraqitur:
Të lënduarit kanë marrë mjekimin dhe kanë lënë ambjentet e QSUT.
Poliklinika e Specialiteteve Nr.2, Tiranë janë paraqitur:
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