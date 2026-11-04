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Kronika

Protesta para Kryeministrisë, studentët përplasen me Policinë! Efektivët hedhin gaz lotsjellës, shoqërojnë në Komisaria

· 1 min lexim
para Kryeministrisë,

Momente tensioni janë regjistruar në protestën që po zhvillohet përpara Kryeministrisë, ku qytetarët janë përplasur me efektivët e policisë.

Situata është përshkallëzuar pasi disa protestues kanë dalë përpara një furgoni të policisë, duke penguar lëvizjen e tij.

Efektivët kanë ndërhyrë për të larguar protestuesit që pengonin qarkullimin, duke i shtyrë dhe duke përdorur spraj lotsjellës. Gjatë përplasjes protestuesit kanë kundërshtuar veprimet e forcave të rendit.

Incidenti ka shkaktuar kaos përpara godinës së qeverisë, ku prej disa orësh po zhvillohet protesta e studentëve dhe qytetarëve, të cilët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.

Tensionet vijnë pas shoqërimit në polici të Edison Likës dhe Dritan Goxhajt, të cilët dyshohet se kanë refuzuar të marrin fletët e gjobave të vendosura ndaj tyre.

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