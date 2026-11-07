Protestuesit e maskuar sulmojnë me molotov, shashka dhe gurë te Kryeministria, Policia u përgjigjet me topa uji dhe gaz, i sh
Rikthehen tensionet te Kryeministria, në bulevardin përballë.
Protestuesit e maskuar, kryesisht të rinj dhe të mitur, kanë sulmuar me gurë, molotov dhe shashka nga distanca duke shkelur perimetrin.
Policia i ka paralajmëruar, teksa dhunës iu përgjigj me autobotet e ujit dhe shpërndarje me topa uji.
Grupet e policisë janë në gadishmëri për ndërhyrje në rast të përshkallëzimit të dhunës dhe mostërheqjes së të rinjve të maskuar.
Pas aksionit të Policisë që i ka rrethuar në disa zona, ata janë shpërndarë.
Protestuesit në largim drejt Sheshit Skënderbej hodhën fishekzjarre dhe shashka drejt efektivëve, teksa janë ndjekur nga autobotët dhe efektivët e tjerë.
Rreth orës 17:30 policia nisi edhe një aksion masiv për shpërndarje dhe shoqërime, duke angazhuar mjete dhe forca.
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