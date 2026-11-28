Protestuesit rrethojnë makinën ujëhedhëse, gjuajnë me gurë (VIDEO)
Situata në protestën kombëtare që po zhvillohet në Tiranë po vijon e tensionuar, teksa një grup protestuesish ka rrethuar automjetin ujëhedhës të Policisë së Shtetit.
Siç shihet edhe nga pamjet nga vendi i ngjarjes, protestuesit kanë hedhur gurë dhe sende të forta në drejtim të autobotit të policisë, ndërsa forcat e rendit kanë qenë të pozicionuara për të mbajtur perimetrin e sigurisë.
Ngjarja vjen në vijim të incidenteve të regjistruara gjatë protestës, ndërsa situata në qendër të kryeqytetit mbetet e tensionuar dhe në zhvillim e sipër.
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