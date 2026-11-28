FOTO / Katër orë përplasje mes policisë dhe protestuesve, tre të shoqëruar
Pas rreth 4 orësh nga nisja e protestës, tensionet mes qytetarëve dhe policisë vijojnë të shtohen.
Qytetarët u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, e më pas marshuan drejt Kryeministrisë, aty ku nisën dhe tensionet. Fillimisht ata prishën kordonin rrethues që policia kishte krijuar me gardh metalik në zonën e pedonales, e më pas hodhën gurë dhe bomba molotovi drejt kryeministrisë.
Policia është përgjigjur duke hedhur ujë, gaz lotsjellës, e po ashtu ka gjuajtur me plumba gome.
Pasi janë shpërndarë, disa qytetarë kanë sulmuar godinën e Teatrit të Kukullave, pranë selisë së Partisë Socialiste.
Deri më tani, raportohet për 3 të shoqëruar, ndërsa ka patur të lënduar qytetarë, policë dhe gazetarë.
Ndërkohë, rrugët e zonës së qendrës janë të mbuluara nga gazi lotsjellës dhe protestuesit janë shpërndarë në zona të ndryshme të Tiranës.
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