Vendim historik në SHBA: Këshilli i Qytetit të New York-ut njeh zyrtarisht 28 Nëntorin, Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë
Data 28 Nëntor do të shënohet zyrtarisht edhe në kalendarin e qytetit të New York-ut. Këshilli Bashkiak ka votuar një rezolutë të posaçme që njeh Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë, duke çmuar njëherësh historinë dhe rolin e komunitetit shqiptar në metropolin amerikan.
Rezoluta mori miratimin më 19 nëntor 2026, pas nismës së ndërmarrë nga këshilltarja Amanda C. Farías, e cila u mbështet në këtë propozim edhe nga tre anëtarë të tjerë të Këshillit të Qytetit: Shirley Aldebol, Farah N. Louis dhe Frank Morano.
Me këtë akt zyrtar, institucionet e New York-ut nderojnë aktin e Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912 në Vlorë, si dhe kontributin e vazhdueshëm që shqiptaro-amerikanët kanë dhënë në jetën ekonomike, shoqërore dhe kulturore të qytetit.
Rrënjët e komunitetit shqiptar në New York datojnë që në fillimet e viteve 1920, me mbërritjen e valëve të para të emigrantëve, ndërsa përgjatë dekadave prania e tyre është rritur ndjeshëm.
Sipas të dhënave të Fondacionit të Shoqërisë Shqiptaro-Amerikane, aktualisht mbi 100 mijë qytetarë me origjinë shqiptare banojnë në pesë distriktet e New York-ut, me një përqendrim më të lartë në zonat e Bronx-it dhe Staten Island-it.
Dokumenti i miratuar sjell në vëmendje edhe rrugëtimin historik të raporteve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, duke kujtuar mbështetjen vendimtare të presidentit amerikan Woodrow Wilson për shtetin shqiptar në Konferencën e Paqes në Paris pas Luftës së Parë Botërore, pas shpalljes së Pavarësisë më 1912.
Ky bashkëpunim u kurorëzua më tej në korrik të vitit 1922, kur Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara vendosën zyrtarisht marrëdhëniet diplomatike.
Ky vendim i Këshillit të Qytetit të New York-ut merr jetë pikërisht në 114-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë, duke shtuar një vlerë të re simbolike për dhjetëra mijëra shqiptarë që jetojnë e punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
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