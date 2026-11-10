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Politika

PS mbledh Asamblenë Kombëtare të shtunën në Gjirin e Lalëzit

· 1 min lexim

Partia Socialiste, PS do të mbledhë këtë të shtunë Asamblenë Kombëtare. Gazetarja e Euronews Albania, Eksiola Shehu ka zbuluar detaje të reja teksa bën me dije se mbledhja do të zhvillohet në zonën e Gjirit të Lalëzit.

Gjithashtu bëhet me dije se mbledhja do të zhvillohet në orën 10:00. Mbledhja vjen pas zhvillimeve të shumta në vend, ndërsa qeveria prej kohësh përballet me protesta.

Gjithashtu mbledhja do të mbahet para zgjedhjeve vendore të 9 majit të cilat pritet të jenë në fokus edhe të diskutimeve. Një vëmendje e madhe është te gara e Bashkisë së Tiranës ku pritet që kryeministri Rama të ndajë kandidatin për zgjedhjet.

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