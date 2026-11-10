Xhixho: Premtimi për 5% të PBB-së për arsimin mbeti mashtrim, asnjë rritje page për mësuesit
Deputetja e Partisë së Lirisë kritikoi buxhetin 2027 në Komisionin e Edukimit: arsimi merr vetëm 2.3% të PBB-së, ndërsa pagat e mësuesve dhe pedagogëve mbeten të pandryshuara.
Deputetja e Partisë së Lirisë, Erisa Xhixho, e cilësoi premtimin e qeverisë për të ndarë 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto për arsimin si një mashtrim të përsëritur, gjatë diskutimeve në Komisionin Parlamentar për Edukimin dhe Median e Informimit Publik për Buxhetin 2027, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas saj, premtimi i dhënë që në vitin 2021 nuk është mbajtur, ndërsa arsimi vazhdon të mbetet i nënfinancuar.
Siç njofton Shqiptarja.com, Xhixho theksoi se në vitin 2025 arsimi mori vetëm 2,3% të PBB-së. E njëjta shifër, sipas saj, përsëritet edhe në Buxhetin 2027: me një PBB prej 2,9 trilionë lekësh, për arsimin parashikohen vetëm 68 miliardë lekë, pra sërish 2,3% e PBB-së. Ajo shtoi se, nëse do të ishte e vërtetë pretendimi i qeverisë për 3,1%, buxheti do të përmbante 24 miliardë lekë më shumë — para që, siç tha ajo, nuk gjenden në buxhet — dhe e pyeti ministren se ku janë këto 24 miliardë lekë.
Deputetja kritikoi gjithashtu faktin se Buxheti 2027 nuk parashikon asnjë rritje page për mësuesit dhe pedagogët, në një kohë kur çmimet dhe qiratë vazhdojnë të rriten. Siç njofton Shqiptarja.com, shumë mësues fitojnë më pak se 500 euro në muaj, ndërsa në zonat rurale paga zbret nën 450 euro. Pedagogët e universiteteve, sipas Xhixhos, nuk kanë marrë asnjë rritje page prej 9 vitesh.
Xhixho e quajti premtimin për 5% të PBB-së një propagandë të përsëritur dhe paralajmëroi se një qeveri që nuk investon në arsimin e brezit të ri nuk ka të ardhme. Kritikat e saj, të raportuara nga Shqiptarja.com, e vendosin financimin e arsimit dhe pagat e mësuesve në qendër të debatit për Buxhetin 2027.
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