Pse Katy Perry nuk u përmend në gjyqin e Russell Brand? Zbulohen detajet nga procesi
Martesa e këngëtares së njohur Katy Perry me komedianin Russell Brand nuk u përfshi në deklaratën hapëse të prokurorisë gjatë procesit gjyqësor ndaj këtij të fundit, ku ai përballet me akuza për përdhunim dhe sulme seksuale.
Vendimi erdhi pas kundërshtimeve të mbrojtjes, e cila argumentoi se marrëdhënia mes dy personazheve të njohur nuk kishte lidhje me akuzat që po shqyrtoheshin në gjykatë.
Sipas mediave ndërkombëtare, prokuroria kishte planifikuar të përmendte martesën e Brand me këngëtaren gjatë paraqitjes fillestare të çështjes, por hoqi dorë pas kundërshtimeve të avokatëve të tij.
Në dokumentet e paraqitura në gjykatë, prokurorja Riel Karmy-Jones bëri të ditur se palët kishin rënë dakord që në fjalën hyrëse të mos përfshiheshin detaje mbi marrëdhënien e Brand me Katy Perry pas vitit 2009.
Një tjetër detaj që ka tërhequr vëmendjen është fakti se këngëtarja nuk është thirrur për të dhënë dëshmi gjatë hetimeve policore lidhur me akuzat ndaj ish-bashkëshortit të saj.
Megjithatë, emri i saj u përmend gjatë procesit gjyqësor, pasi vetë Russell Brand foli për martesën e tyre teksa dëshmonte në gjykatë. Ai kujtoi atë periudhë të jetës së tij, duke e lidhur me kohën kur përjetoi një rritje të jashtëzakonshme të famës.
Katy Perry dhe Russell Brand nisën lidhjen në vitin 2009 dhe u martuan një vit më vonë, gjatë një ceremonie në Indi. Martesa e tyre zgjati vetëm 14 muaj. Çifti u nda në dhjetor të vitit 2011, ndërsa divorci u finalizua në vitin 2012.
Çfarë tjetër u la jashtë procesit gjyqësor?
Martesa me Katy Perry nuk ishte i vetmi aspekt i jetës private të Russell Brand që nuk u përfshi në deklaratën hapëse të prokurorisë.
Avokatët e tij kundërshtuan gjithashtu përmendjen e detajeve që lidhen me të kaluarën e komedianit me alkoolin dhe drogën, si dhe përvojat e tij të mëparshme fetare. Prokuroria pranoi që këto çështje të mos përfshiheshin në paraqitjen fillestare të akuzave para jurisë.
Ndërkohë, Russell Brand u shpall fajtor nga Gjykata e Southwark në Londër për një akuzë përdhunimi dhe tri akuza për sulme seksuale. Ai u shpall i pafajshëm për dy akuza të tjera përdhunimi dhe një akuzë për tentativë sulmi të pahijshëm.
Komediani i ka mohuar vazhdimisht akuzat, duke këmbëngulur se marrëdhëniet e tij seksuale kanë qenë konsensuale.
Vëmendja tashmë është përqendruar te vendimi përfundimtar i gjykatës për dënimin e tij, i cili, sipas raportimeve, pritet të shpallet më 9 nëntor.
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