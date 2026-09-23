Pse Texans, Buccaneers dhe Colts me 0-2 ende kanë shanse për playoff
Nisja 0-2 në sezon nuk është kurrë e dëshirueshme, por as fatale. Edhe vitin e kaluar, tre prej dhjetë ekipeve që filluan 0-2 kualifikuan në play-off: Chicago Bears, Houston Texans dhe Carolina Panthers. Faktorë si zgjerimi i play-off-eve, kalendari me 17 ndeshje dhe balanci i konkurrencës kanë ndikuar që nëse një skuadër rikuperon shpejt, mund të kthehet në garë.
Siç raporton nfl, në renditjen e ekipeve 0-2 që ende kanë shanse, udhëheqin Houston Texans, Tampa Bay Buccaneers dhe Indianapolis Colts — skuadra që, sipas analizës, kanë elemente për t’u rikthyer në garë nëse adresojnë dobësitë e shpejta.
Houston Texans mbeten optimistë kryesisht për shkak të mbrojtjes. Përballja me superstarët Josh Allen dhe Joe Burrow në dy javët e para i ekspozoi disi, por linja e mbrojtjes ka prodhuar presion të vazhdueshëm; Will Anderson Jr. krijoi pesë presione (katër prej tyre të shpejta) në 31 përpjekje për shtytje të pasimeve në Javën 2, një normë presioni prej 16.1%. Sipas Next Gen Stats, Houston qëndron ende në krye për nivelin e suksesit të lejuar (34.2%). Sekondarja nuk ka qenë ende në nivelin e pritshëm dhe nënshkrimi i Reed Blankenship nuk ka dhënë rezultatin e pritur, por me rikthimin e Nico Collins dhe përmirësime në ofensivë rreth C.J. Stroud — pavarësisht problemeve me mbrojtjen e linjës dhe dy gabimeve të topit në Javën 1 — skuadra ka potencial për t’u forcuar.
Tampa Bay Buccaneers kanë probleme kryesisht të zgjidhshme. Baker Mayfield pësoi tre humbje topi ndaj Cincinnati në Javën 1, që sollën 21 pikë për kundërshtarin, dhe në Javën 2 hodhi një pasim të ndërprerë që rezultoi në një gol për tre pikë. Linja ofensive ka bërë gabime të shumta, ka pasur penalitete dhe dështime në bllokime, ndërsa pritësit dhe pasuesit kanë pasur topa të humbur. Mbrojtja e Todd Bowles ka shfaqur play-e të humbura, si tackla të humbura apo presione pak të vonuara, por dështimet ishin më shumë të riparueshme sesa simptomë e një kolapsi të përgjithshëm. Humbja në shtëpi ndaj Cleveland, pas epërsisë 10-pikëshe në pjesën e dytë, ishte zhgënjyese, por klima e dobët të divizionit NFC South i jep Bucs një mundësi për të rikuperuar nëse Mayfield rrit nivelin e lojës së tij.
Indianapolis Colts vuajnë kryesisht në mbrojtje: për dy javët e para ekipi ishte në vendet e fundit në shumë kategori statistike të mbrojtjes, duke përfshirë pikët e lejuara dhe jardat e lejuara. Përballjet me Lamar Jackson dhe Patrick Mahomes kanë qenë të vështira, por problemi shtrihet më gjerë te mungesa e presionit dhe dobësitë në vijën e mesme. Mirëpritje për Koltët ka ardhur nga Daniel Jones, i cili duket mirë pas rikuperimit nga tendina e akilit, dhe nga Jonathan Taylor që vazhdon të kryesojë ofensivën — ishte në top 5 për jardat në vrapim dhe i ndarë për numrin më të madh të touchdown-eve në dy javët e para (4). Lëndimi i Alec Pierce prish opsionet e pasimit të thellë, por sulmi i shpejtë dhe rikthimi i elementeve të tjera mund t’u mbajë shanset e Koltëve të hapura, veçanërisht në një AFC South pa një dominues të qartë.
Përtej këtyre tre skuadrave, shumë nga ekipet 0-2 kanë probleme që kërkojnë kohë për t’u zgjidhur — qoftë në koordinim ofensiv, qoftë në stabilitetin e mbrojtjes. Ndryshimet taktike, rikthimet e lojtarëve kryesorë dhe përmirësimet në vijën e parë mund t’i ndryshojnë rezultatet në favor të tyre ndërsa sezoni avancueshëm.
Sipas nfl, mundësia për të përmbysur një nisje 0-2 nuk mungon, por kërkon reagim të shpejtë, rregullim të gabimeve kryesore dhe shëndet të lojtarëve kyç. Ecuria e këtyre tri skuadrave do të varet nga sa shpejt arrijnë ta ekzekutojnë atë plan dhe të përfitojnë nga kontekstet e divizioneve ku luajnë.
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