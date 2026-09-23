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NFL

Një operacion për running back-un e Panthers, Jonathon Brooks, që do të mungojë të paktën gjashtë javë

· 2 min lexim

Jonathon Brooks do t’i nënshtrohet një operacioni për riparimin e një dëmtimi të muskulaturës së barkut (core), çka do ta çojë në listën e të dëmtuarve dhe pritet ta mbajë jashtë fushës për të paktën gjashtë javë. Ai u largua para kohe nga ndeshja e së dielës ndaj Atlanta Falcons dhe nuk u rikthye në lojë.

Siç raporton nfl, Ian Rapoport njoftoi se operacioni pritet të kryhet të mërkurën dhe se Brooks do të vendoset në injured reserve, me një prognozë mungese prej së paku gjashtë javësh, sipas burimeve të tij.

Kjo është një tjetër pengesë për përzgjedhjen në rundin e dytë të 2024, i cili ka pasur një seri dëmtimesh që prej kohës në kolegj. Pas rikuperimit nga një ACL i thyer që e detyroi të humbasë fillimin e sezonit si rookie, ai pati nëntë prekje në tre ndeshje para se të pësonte përsëri dëmtime të ligamenteve të gjurit dhe më pas humbi tërë sezonin 2025. Përpara lëndimit të fundit, në dy ndeshjet e para të sezonit 2026 ai pati 11 prekje për 73 jardë.

Derisa Brooks rikuperohet, Chuba Hubbard pritet të marrë pjesën kryesore të punës së sulmit, me AJ Dillon si zëvendës. Skuadra po punon edhe me veteranin Austin Ekeler, sipas raportimeve të Aaron Wilson të Houston Chronicle; Ekeler pati luajtur dy ndeshje në 2025 para se të pësonte një dëmtim të akilit, por nëse është i shëndetshëm mund të ofrojë opsione për kapje pasash pranë Bryce Young.

Shpresa e klubit është që Brooks të rikthehet më vonë gjatë sezonit dhe të sjellë përforcim në backfield. Sipas nfl, periudha minimale e rikuperimit parashikohet të jetë rreth gjashtë javë, duke lënë mundësinë e një rikthimi gjatë pjesës së mbetur të sezonit.

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