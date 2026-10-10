Pse Trump po i drejtohet Rusisë për naftë pavarësisht sanksioneve?
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se ka rënë dakord për një marrëveshje për të liruar rezervat e karburantit dizel nga Rusia, në përpjekje për të lehtësuar kostot e larta të karburantit në SHBA para zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit.
Megjithatë, marrëveshja ka të ngjarë të ketë pak efekt në lehtësimin e krizës globale të energjisë, ndërsa vendet evropiane mund të refuzojnë të blejnë nga Rusia krejtësisht.
Marrëveshja vjen pavarësisht viteve të sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të luftës së saj në Ukrainë, të fundit prej të cilave u njoftuan muajin e kaluar nga SHBA-të dhe kishin në shënjestër posaçërisht blerësit e naftës ruse .
Për çfarë është dakordësuar Trump me Putinin?
Të premten në mbrëmje, Trump njoftoi në mediat sociale se pas një “diskutimi shumë të suksesshëm” me Presidentin rus Vladimir Putin, ishte rënë dakord që Rusia do të furnizonte “menjëherë” më shumë se 300,000 ton naftë në tregun amerikan dhe global.
Trump tha se edhe 500,000 ton të tjerë do të lirohen në nëntor dhe 1 milion ton të tjerë diku pas kësaj, tha ai. Ai shtoi se, bazuar në gjendjen aktuale të rafinerive të saj të naftës, Rusia do të dorëzojë edhe 3 milion ton naftë.
Trump pretendoi se ky veprim, së bashku me atë që ai e përshkroi si “kontroll total” nga SHBA-të mbi Ngushticën e Hormuzit, do të ulte çmimet e naftës në SHBA dhe në pjesën tjetër të botës.
“Çmimet më të ulëta për amerikanët, veçanërisht për fermerët, fermerët dhe kamionistët tanë të shkëlqyer, janë përparësia ime më e madhe”, shkroi ai në një postim në Truth Social.
Trump më vonë e falënderoi Putinin për marrëveshjen, duke u thënë gazetarëve jashtë Shtëpisë së Bardhë të premten: “Të jem i sinqertë, ne kemi sasi të mëdha nafte që vijnë në vendin tonë, dhe është naftë ajo që duam.”
Putin tha në një deklaratë të premten se Rusia “konfirmoi gatishmërinë e saj për të furnizuar me naftë dhe produkte nafte tregun amerikan dhe tregjet globale në përgjithësi”.
Pse ekziston një krizë globale e naftës?
Çmimet globale të karburantit janë rritur si rezultat i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit dhe luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Teherani e ka mbyllur kryesisht Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës 20 përqind e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz ishin transportuar në kohë paqeje, që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulmet e para ndaj Iranit në shkurt.
Sulmi i fundit ndaj tubacionit Lindje-Perëndim të Arabisë Saudite , një tjetër rrugë kyçe e eksportit të naftës nga Gjiri, si dhe sulmet nga Huthit e Jemenit rreth Detit të Kuq dhe ngushticës Bab al-Mandeb kanë përkeqësuar ndërprerjet e furnizimit.
Ndërkohë, rafineritë e naftës dhe objektet energjetike dhe portuale janë sulmuar rëndë si në Rusi ashtu edhe në Ukrainë.
Inventarët globalë të karburantit kanë rënë ndjeshëm dhe çmimet e naftës arritën nivele rekord si në SHBA ashtu edhe në Evropë në shtator.
Javën e kaluar, Grupi i Shtatë vendeve ranë dakord të lirojnë 100 milionë fuçi rezerva emergjente të naftës dhe naftës bruto pas një fushate presioni të SHBA-së ndaj Bashkimit Evropian, në të cilën administrata Trump kërcënoi se SHBA-ja do të ndalonte eksportet e naftës.
Si ka ndikuar kriza e naftës në SHBA?
Rritja e çmimeve të naftës në SHBA bëri që mesatarja kombëtare të rritej në një rekord prej 6.52 dollarësh për galon në shtator, më shumë se dyfishi i çmimit nga një vit më parë. Mesatarja kombëtare aktualisht është 6.20 dollarë, sipas Shoqatës Amerikane të Automobilave (AAA).
SHBA-të janë eksportuesi më i madh i naftës në botë. Inventarët e tyre kanë rënë ndjeshëm që nga fillimi i luftës me Iranin dhe mbeten nën nivelet normale pavarësisht se rafineritë kanë rritur prodhimin e tyre.
Në shtator, ligjvënësit amerikanë dhe Trump propozuan kufizimin e eksporteve të naftës në një përpjekje për të ulur kostot e konsumatorëve. Trump gjithashtu i bëri thirrje Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy të ndalojë sulmet ndaj objektivave të karburantit dizel, duke e akuzuar atë për shkaktimin e mungesës pasi Ukraina rriti sulmet e saj ndaj industrisë së naftës së Rusisë këtë vit, me qëllim prishjen e industrisë së saj të energjisë, të cilën e përdor për të financuar përpjekjet e saj të luftës.
Trump nuk e veçoi Rusinë për trajtim të ngjashëm për shkak të sulmeve të saj ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës.
Trump është veçanërisht i shqetësuar për uljen e çmimit të naftës para zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA. Lufta me Iranin është tashmë thellësisht jopopullore dhe shumë pronarë të bizneseve të vogla në bazën e tij mbështetëse të MAGA mbështeten te çmimi i naftës që është i përballueshëm.
Konsumatorët po i ndiejnë efektet e rritjes së çmimeve, pasi nafta përdoret nga shoferët e kamionëve për të transportuar ushqime dhe produkte dhe nga fermerët që përdorin makineri. Sondazhi i fundit i Qendrës Kërkimore Pew tregoi se ekonomia është çështja më e rëndësishme për 84 përqind të votuesve të regjistruar.
Shtetet që votuan për Trumpin dhe zakonisht mbështesin kandidatët nga Partia e tij Republikane, si Iowa dhe Kansasi, tani shihen si fushëbeteja në zgjedhjet e 3 nëntorit, duke e vënë Trumpin nën presion për të shmangur një humbje republikane.
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