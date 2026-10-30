Pulisic, mes rinovimit dhe derbit: Gjithmonë kam dashur të qëndroj, kundër Interit…
Me vështrimin nga e ardhmja dhe me mendjen te derbi. Christian Pulisic në të gjithë fushën. “Rinovimi? Për mua, vendimi ishte shumë i lehtë”, thotë amerikani. “Gjithmonë kam dashur të rinovoj, jam shumë i lumtur te Milani dhe dua të vazhdoj këtu për vitet e ardhshme, kështu që nënshkrova”.
Çfarë ka ndryshuar? Ju shohim duke buzëqeshur, Pulisic është rikthyer, i fortë dhe vendimtar, madje agresiv në zonën e penalltisë. Pati një moment vitin e kaluar kur pyesnim veten se çfarë po ndodhte. A mund ta shpjegoni atë moment dhe atë aktualin në më shumë detaje?
“Sipas mendimit tim, nuk ka Pulisic të ri, të vjetër. Gjithmonë dua të shënoj gola dhe të ndihmoj këtë ekip, por gjithashtu doja të falënderoja tifozët sepse ata gjithmonë më mbështetën në kohë të vështira. Milani është shumë i veçantë për mua”.
Le të kalojmë te derbi, çfarë përfaqëson dhe si arrini atje?
“Për mua, derbi është ndeshja më e mirë në Itali dhe në botë. Është vërtet një ndeshje e veçantë, me kaq shumë intensitet, është gjithmonë një betejë. Shkurt, për ne lojtarët, nuk ka ndeshje më të mirë për të luajtur”.
A doni të përpiqeni ta vendosni edhe këtë?
“Sigurisht, gjithmonë dua të vendos ndeshjet. Gjithmonë përpiqem të shënoj, por shpresoj se mund ta ndihmoj ekipin me gjithçka”.
Disa thonë se Ramos është i fortë, por pak i izoluar, dhe Amorim tha se ai duhet të ndihmohet më shumë dhe të promovohet. Çfarë duhet bërë për ta bërë atë më shumë golashënues?
“Siç tha trajneri, ne duhet t’i japim gjithmonë ndihmë dhe të luajmë më afër tij. Por ai patjetër do të shënojë shumë gola, dhe në çdo rast, ai po bën shumë gjëra të mira tani, dhe ne nuk jemi aspak të shqetësuar”.
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