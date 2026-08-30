Radio Bulgaria: Shkupi përkujton 116-vjetorin e lindjes së Nënë Terezës
Në Shkup po zhvillohen një seri aktivitetesh kushtuar 116-vjetorit të lindjes së Nënë Terezës dhe 10-vjetorit të shenjtërimit të saj, njofton Radio Bulgaria, duke iu referuar transmetuesit publik të Maqedonisë së Veriut, MRT.
Veprimtaritë, të organizuara nën emrin “Ditët e Shën Nënë Terezës”, nisën më 26 gusht me vendosjen e luleve pranë pllakës përkujtimore që shënon vendin ku ndodhej shtëpia e saj e fëmijërisë në qendër të Shkupit. Programi do të vazhdojë deri më 5 shtator, datë që përkon me përvjetorin e vdekjes së saj.
Radio Bulgaria thekson se Nënë Tereza, e lindur me emrin Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, erdhi në jetë më 26 gusht 1910 në Shkup, në një familje me origjinë shqiptare. Në moshën 18-vjeçare ajo u largua nga familja dhe iu bashkua Urdhrit të Motrave të Loretos, për t’u zhvendosur më pas në Indi.
Nga viti 1948, Nënë Tereza ia kushtoi jetën punës me njerëzit më të varfër dhe më të braktisur në Kalkutë. Dy vjet më vonë, në vitin 1950, ajo themeloi Misionaret e Bamirësisë, urdhër fetar që me kalimin e viteve u shtri në shumë vende të botës dhe u bë i njohur për ndihmën ndaj të sëmurëve, të varfërve dhe njerëzve të margjinalizuar.
Për punën e saj humanitare, Nënë Tereza mori në vitin 1979 Çmimin Nobel për Paqen. Ajo vdiq në Kalkutë më 5 shtator 1997. Papa Gjon Pali II e lumturoi në vitin 2003, ndërsa Papa Françesku e shpalli shenjtore më 4 shtator 2016.
Raportimi i medias bullgare ka interes të veçantë për shqiptarët sepse, në një kohë kur figura e Nënë Terezës përkujtohet nga vende dhe komunitete të ndryshme, origjina e saj shqiptare mbetet pjesë e rëndësishme e identitetit të saj historik. Përkujtimi në Shkup, qyteti ku ajo lindi dhe kaloi fëmijërinë, e rikthen edhe një herë figurën e saj në qendër të vëmendjes rajonale.
Aktivitetet e këtij viti kanë edhe një simbolikë të veçantë, pasi përkojnë me 10-vjetorin e shenjtërimit të Nënë Terezës, një nga figurat me origjinë shqiptare më të njohura në botë dhe një prej personaliteteve më të rëndësishme humanitare të shekullit XX.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.