Rama: Jo arrest me burg për dënime nën 5 vite. Masë për gjyqtarët që kopjojnë argumentet e prokurorit
Kryeministri Edi Rama ka prezantuar disa nga ndryshimet e parashikuara në paketën e re të Kodit të Procedurës Penale, duke u ndalur te përdorimi i masave të sigurimit dhe veçanërisht te paraburgimi. Rama tha se sistemi aktual e ka vendosur arrestin me burg si pikënisje, ndërsa paketa e re synon të ndryshojë këtë logjikë.
“Një kod që fillon me arrestin me burg dhe zbret më pas te masat më të lehta e mëson sistemin me këtë renditje dhe e shtyn të mendojë burgun si mjetin e parë. Pikërisht kësaj logjike i kundërvihet paketa e re. Gjykata duhet të nisë nga liria, të shqyrtojë masat më të buta dhe të arrijë te burgimi vetëm kur çdo masë tjetër rezulton e pamjaftueshme”, tha Rama.
Sipas tij, gjykata duhet të nisë nga liria, të shqyrtojë fillimisht masat më të buta dhe të vendosë burgimin vetëm atëherë kur masat e tjera rezultojnë të pamjaftueshme.
Rama bëri të ditur se, sipas ndryshimeve të propozuara, për veprat penale me dënim deri në 3 vjet nuk do të ketë masa shtrënguese, ndërsa për veprat penale me dënim maksimal nën 5 vjet nuk do të aplikohet arresti me burg.
Ai theksoi gjithashtu se vetëm rëndësia e veprës penale nuk do të jetë më e mjaftueshme për vendosjen e masës së arrestit.
“Kështu, për shembull, për veprat penale me dënim deri në 3 vjet nuk do të ketë masa shtrënguese, ndërsa për veprat penale me dënim maksimal nën 5 vjet nuk do të ketë arrest me burg. Natyra e rëndë e veprës, e marrë më vete, nuk do të mjaftojë më. Rreziku duhet të jetë konkret, aktual dhe i mbështetur në fakte që kanë të bëjnë me vetë personin”, tha Rama.
Kryeministri u ndal edhe te roli i gjykatës në vlerësimin e masave të sigurimit. Sipas tij, gjyqtari duhet të japë një vlerësim të pavarur dhe nuk mund të mjaftohet me përsëritjen e argumenteve të prokurorisë.
“Gjykata duhet të japë vlerësimin e saj të pavarur. Nëse ajo kopjon argumentet e prokurorit dhe nuk arsyeton se përse masat më të buta nuk mjaftojnë, atëherë vendimi do të shpallet i pavlefshëm dhe do të lindë përgjegjësia disiplinore e gjyqtarit”, tha Rama.
Sipas paketës së re të prezantuar nga qeveria, Rama u shpreh se nuk do të dërgohen në burg nënat me fëmijë nën 6 vjeç apo personat e sëmurë.
“Sa herë caktohet arresti, gjykata duhet të vlerësojë edhe garancinë pasurore, me përjashtimin e vetëm të rrezikut ndaj pronës, krimeve të rënda me dhunë, terrorizmit, veprave kundër rendit kushtetues dhe çështjeve speciale që janë kompetencë e GJKKO-së. Çdo muaj, prokurori duhet t’i raportojë gjykatës nëse arsyet e masës vijojnë të qëndrojnë dhe duhet t’i argumentojë ato. Paketa forcon edhe mbrojtjen e njerëzve në gjendje të cenueshme, si nënat me fëmijë deri në 6 vjeç, babai ose kujdestari kur nëna nuk jeton ose nuk është në gjendje të kujdeset për fëmijën, personat mbi 70 vjeç, të sëmurët rëndë apo personat që ndjekin programe terapeutike. Ata nuk mund të trajtohen sikur gjendja e tyre nuk ekziston”, tha Rama.
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