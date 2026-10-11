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11 Tet 2026
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Moment i keq për Vinicius: nis ndeshjen nga stoli dhe më pas vjen kartoni i kuq Rama: Malësia e Madhe e Përmeti, nga vende pa shpresë në sukses turistik. “Retë artificiale” nga bulevardi i Tiranës mbulojnë realitetin e punës së bërë Fillon më 30 tetor gjyqi për vrasjen e Danka Ilić: seanca e parë në Negotin, publiku lejohet në proces “Hap tjetër për memorandumin e MAXXI”- Blendi Gonxhja pret në takim ministrin e Kulturës së Italisë: Dy vendet tona i “Kërcënim për stabilitetin rajonal”- Shqipëria dënon sulmin e rebelëve Huthi ndaj Arabisë Saudite, Hoxha: Shënjestri
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Politika

Rama: Malësia e Madhe e Përmeti, nga vende pa shpresë në destinacione turistike. Nga bulevardi i Tiranës realiteti mbulohet nga “retë artificiale” të rrjeteve sociale

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Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar zhvillimin turistik të Malësisë së Madhe dhe Përmetit, duke i cilësuar si shembuj të transformimit të Shqipërisë në vitet e fundit.

Në podcastin e tij “Flasim”, Rama u shpreh se vite më parë këto zona perceptoheshin si vende pa shpresë, ndërsa sot janë kthyer në destinacione turistike të rëndësishme të vendit.

Duke iu referuar protestës në Tiranë, Rama theksoi se, sipas tij, zhvillimet pozitive në vend shpesh mbulohen nga debatet dhe perceptimet që krijohen në rrjetet sociale dhe në ekranet televizive.

“Shumë vite më parë vende si Malësia e Madhe apo Përmeti ngjanin si vende pas asnjë shpresë. Sot janë dy destinacione turistike të Shqipërisë së re, asaj tjetrës që kemi ndërtuar me shumë mund, ndërkohë që nga bulevardi i Tiranës shumëçka mbulohet me retë artificiale të kanaleve sociale dhe të ekraneve”, tha Rama.

Ai foli gjithashtu për shqiptarët që kanë emigruar prej vitesh jashtë vendit dhe që, sipas tij, janë rikthyer në Shqipëri për të investuar, duke mos u penduar për vendimin e tyre.

“Sot shqiptarët që kanë emigruar jashtë prej vitesh, janë rikthyer në vendin e tyre për të investuar dhe nuk janë penduar për këtë gjë, por përkundrazi”, shtoi Rama.

Ne përditësim…

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