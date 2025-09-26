Rama mes Trump-it dhe Soros-it: një martesë e vështirë politike
Në Uashington, Departamenti i Drejtësisë ka hapur dosje ndaj George Soros-it. Akuza e ditës: “racketeering”, mashtrim, madje edhe mbështetje për terrorizëm (The New York Times, 25 shtator 2025). Presidenti Trump nuk flet me gjysma: kërkon që edhe djali, Aleksandri, të futet në të njëjtën listë. Një spektakël që ngjan më shumë me një serial të gjatë politik se sa me një proces gjyqësor.
Në Tiranë, opozita ka festë. Prej vitesh ata akuzojnë Fondacionin Soros për dorën e padukshme në reformën e drejtësisë. Tani, me hetimet në SHBA, opozita gjen momentin e artë për të thënë: “E kemi thënë gjithmonë.” Për ta, kjo është prova morale që reforma nuk ishte produkt i Kuvendit, por i një “familjeje” të huaj që e quan Ramën “vëlla” dhe që e ka pasur kryeministrin shqiptar edhe në listën e të ftuarve të pakët në dasmën e Aleksandrit.
Pushteti, ndërkohë, është në hall. Heshtja është zgjidhja e përkohshme, por jo zgjidhja e vërtetë. Rama nuk mund të fshijë dot fotografitë, postimet dhe ftesat familjare. Marrëdhëniet me Soros-in janë aq publike saqë nuk zhduken me një deklaratë zyrtare. Por as nuk mund të injorojë Trump-in, që tashmë është rikthyer me forcë në skenën politike amerikane. Shqipëria ka nevojë për SHBA-në, Rama ka nevojë për Trump-in, por Rama ka edhe lidhje që s’mund t’i mohojë me Soros-in. Një ekuacion i pamundur.
Këtu nis loja e vërtetë. Si do ta manovrojë pushteti shqiptar këtë dyshe të papajtueshme? Nga njëra anë, Soros është përshëndetur për dekada si arkitekt i reformave dhe mik personal i kryeministrit. Nga ana tjetër, Trump po e trajton atë si simbol të armikut global. Dhe Rama nuk është thjesht një politikan që ka marrë fonde apo projekte – ai është mik familjar, pjesë e rrethit privat, një nga të ftuarit e pakët në një dasmë që në vetvete është metafora e një aleance të mbyllur.
Opozita e di që kjo dilemë është arma e saj më e fortë. Ajo mund të thotë: “Shihni, drejtësia shqiptare është vepër e një njeriu që në SHBA po hetohet për krime të rënda. Dhe kryeministri ynë është pjesë e familjes së tij politike dhe private.” Ndërkohë, Rama duhet të tregojë se mund të mbajë të dyja palët të kënaqura: të buzëqeshë me Soros-in në dasmë dhe të buzëqeshë me Trump-in në samit. Një mision i vështirë, madje edhe për një akrobat politik.
Në fund, pyetja nuk është thjesht nëse Soros është filantrop apo i akuzuar. Pyetja është: si do të duket Shqipëria kur kryeministri i saj të jetë kapur mes dy miqësive të kundërta – një president amerikan që kërkon ndëshkim dhe një miliarder që e quan “vëlla”? Dhe a mund të mbajë drejtësia shqiptare një fytyrë serioze kur aktorët kryesorë të saj janë gjithnjë të pranishëm në albumin familjar të dikujt tjetër?