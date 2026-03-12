☁️
Tiranë 11°C · Vranët 12 March 2026
S&P 500 6,689 ▼1.28%
DOW 46,765 ▼1.38%
NASDAQ 22,370 ▼1.52%
NAFTA 95.87 ▲9.88%
ARI 5,109 ▼1.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722 EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722
₿ CRYPTO
BTC $69,912 ▼ -0.87% ETH $2,053 ▼ -0.84% XRP $1.3728 ▼ -2.05% SOL $86.0100 ▼ -1.6%
S&P 500 6,689 ▼1.28 % DOW 46,765 ▼1.38 % NASDAQ 22,370 ▼1.52 % NAFTA 95.87 ▲9.88 % ARI 5,109 ▼1.36 % S&P 500 6,689 ▼1.28 % DOW 46,765 ▼1.38 % NASDAQ 22,370 ▼1.52 % NAFTA 95.87 ▲9.88 % ARI 5,109 ▼1.36 %
EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722 EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722
12 Mar 2026
Breaking
Epokat që nuk mbarojnë Bardhi: Në BE, ligji është i barabartë për të gjithë Rama për imunitetin e Ballukut Deklarate e Ambasades se Hollandes per Ballukun Deklarate e Ambasada e Suedisë per Ballukun
Menu
Politika

Rama për imunitetin e Ballukut

Vepruam si çdo parlament demokratik i Europës, Shqipëria 2030 në BE

· 3 min lexim

Kryeministri Edi Rama përshëndeti sot deklaratat e ambasadave të Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë, ndërsa theksoi se “me parimet e shprehura në këto deklarata jemi të gjithë shumë dakord, 100%”.

Në një reagim në rrjetet sociale, Rama theksoi se kjo shumicë qeverisëse e ka mendjen të ndarë dhe busullën të palëvizshme: Shqipëria 2030 në Bashkimin Europian.

“Por duke qenë se që të dyja dolën sot, kur Kuvendi me plot të drejtë refuzoi heqjen e lirisë së një deputeteje në mungesë të plotë të kushteve për ta ndërmarrë një hap të tillë ekstrem dhe, njëkohësisht, duke qenë se Shoqata e Molotovarëve të Tiranës ka filluar të flasë edhe në emër të Gjermanisë, përfitoj nga rasti të theksoj se kjo shumicë qeverisëse e ka mendjen të ndarë dhe busullën të palëvizshme: Shqipëria 2030 në Bashkimin Europian”, tha Rama.

Sipas kryeministrit, Reforma në Drejtësi nuk kthehet mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket dhe mbështetja për SPAK-un mbetet e palëkundur.

Rama siguroi se lufta reale kundër korrupsionit vazhdon, më këmbëngulëse se kurrë, siç e tregon qartë edhe pasqyra objektive e përditësuar e Komisionit Europian.

“Belinda Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe hetimi i çështjes duhet të vazhdojë, i patrazuar as nga pengimi as nga yshtja e SPAK-ut, prej faktorësh jashtë kufijve të pushtetit të pavarur gjyqësor”, nënvizoi Rama.

Shumica qeverisëse, sipas tij, “bëri sot pa asnjë diskutim atë që do të bënte çdo parlament demokratik i Europës, ku kalimi i kërkesave të prokurorisë jo për arrestin pa gjyq të një deputeti si kjo kërkesa e sotme, po për të filluar apo jo hetimet, nuk është askund si kalimi pa asnjë lloj kontrolli i kufijve në zonën Shengen”.

“Ai është një proces serioz, i bazuar në norma kushtetuese e ligjore, të cilat nuk janë as ‘karta bianka’, as dyer të mbyllura për prokurorinë. Sot ne i kemi respektuar plotësisht ato norma dhe kush pretendon të kundërtën, ka të drejtën e vet të padiskutueshme, po s’ka argumenta të mjaftueshëm për ta fituar debatin mbi ekzistencën ose jo të kufirit mes pushteteve të pavarur kushtetues, të cilin parlamenti i Shqipërisë e mbylli sot duke treguar se dinjiteti i parlamentarëve nuk është material për eksperimente socio-politike, të cilat e bëjnë kurën më të rrezikshme se sa sëmundja që duhet të luftojë! Ecim përpara, Shqipëria nuk ka plan B”, nënvizoi Rama.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu