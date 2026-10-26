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26 Tet 2026
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“Sofra e gurit” me mbishkrimin “Dialog”, Rama përsërit ftesën për studentët Rama vijon ftesën për dialog, e nis mëngjesin duke shpërndarë pamjet nga ulëset përpara Kryeministrisë Gary Kokalari i shkruan ambsadorit Wendt! Kriza e Shqipërisë: Nevoja për udhëheqje dhe llogaridhënie të SHBA-së! Humbi! Marine Le Pen nis fushatën presidenciale në Francë, premton rikthimin e rendit dhe sovranitetit kombëtar: Tolerancë zero për krimin
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Politika

Rama vijon ftesën për dialog, e nis mëngjesin duke shpërndarë pamjet nga ulëset përpara Kryeministrisë

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Kryeministri Edi Rama ka vijuar këtë të hënë ftesën për dialog me studentët, pas 13 ditësh protestash që kanë përfshirë kryeqytetin. Rama ka shpërndarë pamje nga ulëset e vendosura përpara Kryeministrisë, përmes të cilave përcjell thirrjen e tij simbolike për dialog.

Protestat vijojnë prej 13 ditësh, të shoqëruara nga përplasje të ashpra mes policisë dhe protestuesve. Studentët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit, duke e konsideruar atë si zgjidhjen e vetme të situatës.

Nga ana tjetër, Rama shprehet i gatshëm për dialog, por ka theksuar se nuk mund të japë dorëheqjen, pasi, sipas tij, ka një kontratë me qytetarët.

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