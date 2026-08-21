Red Bull New York përballet me Chicago Fire të shtunën: çfarë duhet të dini
Chicago Fire, me në krye Robert Lewandowskin dhe një seri të nxehtë prej gjashtë fitoreve në të gjitha garat, udhëton në Harrison të New Jersey për përballjen e Javës së 22-të kundër Red Bull New York. Ndeshja vjen në një moment ku skuadra e Chicago synon të konsolidojë pozitat e veta si pretendente në MLS.
Siç raporton mlssoccer, ndeshja zhvillohet të shtunën, më 22 gusht, në Sports Illustrated Stadium në Harrison, New Jersey, me fillim në orën 19:30 ET (16:30 PT) dhe transmetim në Apple TV.
Red Bull New York zë vendin e 8-të në Konferencën Lindore me 25 pikë (7 fitore, 9 humbje, 4 barazime). Ekipi e humbi ndeshjen e fundit 1-0 ndaj Nashville SC, pas një goli të Maxwell Woledzi në minutën e 92-të, dhe regjistron katër humbje në pesë takimet e fundit që nga pushimi i Kupës së Botës. Nën drejtimin e Michael Bradleyt, politika për të integruar të rinjtë ka sjellë edhe sfida, por edhe emra premtues: Julian Hall (18 vjeç) dhe Adri Mehmeti (17 vjeç) kanë dërmuar sezonin me kontribute të rëndësishme, ndërsa Emil Forsberg vazhdon të jetë figura kryesore dhe Matthew Dos Santos ka zënë vendin e mbrojtësit të majtë në sezonin e tij debutues.
Chicago Fire renditet e 3-ta në Lindje me 35 pikë (11 fitore, 6 humbje, 2 barazime). Në ndeshjen e fundit ata fituan 2-1 në Orlando, me golin vendimtar të Lewandowskit nga penalltia pas barazimit të përkohshëm të David Brekalos; Puso Dithejane shënoi herët në ndeshje. Sulmuesi polak ka realizuar tre gola në pesë paraqitjet e tij të para në MLS, ndërsa Puso është i rrezikshëm që nga rikthimi pas Kupës së Botës. Portieri vendës Chris Brady numëron gjashtë ndeshje pa pësuar gol, dhe Maren Haile-Selassie ka dhënë 10 kontribute për gola këtë sezon (3 gola, 7 asistë). Chicago po vjen pas një fushate të suksesshme edhe në fazën e parë të Leagues Cup 2026 dhe synon të mbajë ritmin para sfidës së katër-të të fazës ndaj CF Monterrey.
Ndeshja pritet të jetë vendimtare për objektivat e të dy ekipeve: Red Bull kërkon të rikthehet në formë dhe të ruaj vendin e playoff-it, ndërsa Chicago synon të forcojë statusin e saj si pretendent. Sipas mlssoccer, rezultati i së shtunës mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në renditjen e Konferencës Lindore dhe në besimin e skuadrave për pjesën e mbetur të sezonit.
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