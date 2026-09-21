Reforma Territoriale, PS dhe PD pa dakordësi për kalendarin, vendimmarrja i kalon seancës së të enjtes
PS dhe PD nuk kanë arritur dakordësi në Konferencën e Kryetarëve për përfshirjen e Reformës Territoriale në kalendarin parlamentar. Në këto kushte, vendimmarrja i kalon seancës plenare të së enjtes, ndërsa drafti i përgatitur nga Komisioni i Ligjeve mbetet për momentin pezull.
Në Konferencën e Kryetarëve, kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, kundërshtoi përfshirjen e projektligjit në kalendar, duke kërkuar që ai të mos kalojë për diskutim në komisione për sa kohë vijon procesi i konsultimit publik.
Bardhi argumentoi se një reformë e kësaj rëndësie nuk mund të miratohet pa konsensusin e opozitës.
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