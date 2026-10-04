Regjisori i “Scoob! Holiday Haunt” tall ish-krerët e Warner Bros. pas shkarkimit: “Të dhemb, apo jo?”
Michael Kurinsky shfrytëzoi largimin e Mike De Luca dhe Pamela Abdy nga studioja për t'u kujtuar publikisht se filmi i tij i animuar i Scooby-Doo-së, i përfunduar në 2022, nuk u publikua kurrë.
Michael Kurinsky, regjisori i filmit të animuar të anuluar “Scoob! Holiday Haunt”, nuk e fshehu dot kënaqësinë pas lajmit se ish-krerët e Warner Bros., Mike De Luca dhe Pamela Abdy, po largohen nga studioja mes bashkimit 110 miliardë dollarësh me Paramount Skydance, siç njofton TheWrap.
Të premten, Kurinsky publikoi në Instagram një artikull të The Hollywood Reporter mbi “telefonatën e tensionuar” që De Luca dhe Abdy zhvilluan në prag të largimit, shoqëruar me mesazhin e tij therrës: “TELEFONATË E TENSIONUAR, PAM? E ke fjalën si ajo që mora unë kur më thatë se SCOOB Holiday Haunt u anulua? Të dhemb, apo jo?”
Filmi, një prequel i “Scoob!”-it (2020) ku Shaggy 10-vjeçar, Fred, Daphne, Velma dhe Scooby festojnë Krishtlindjet e para së bashku në një resort dimëror, u hoq nga kalendari në gusht 2022 — të njëjtën ditë kur studioja varrosi edhe “Batgirl”-in — duke i lejuar Warner Bros. Discovery të merrte një zbritje tatimore, shkruan TheWrap. Në një intervistë të vitit 2022 për Variety, Kurinsky tregoi se lajmin e mësoi në telefon: “Në telefonatat që patëm me njerëzit, ata shpjeguan… po marrim këtë zbritje tatimore, nuk mund ta monetizojmë. Kështu ma shpjeguan.”
De Luca dhe Abdy u njoftuan nga drejtori ekzekutiv i Paramount Skydance, David Ellison, se nuk do të ishin pjesë e kompanisë së bashkuar — bashkimi pritet të mbyllet më 6 tetor. Ata kishin drejtuar Warner Bros. që nga viti 2022, periudhë që përfshiu edhe fitoren e Oscar-it për “One Battle After Another” këtë vit, por asnjë film i studios nuk kaloi 100 milionë dollarë në box office-in amerikan gjatë 2026-s.
Kurinsky ka bërë fushatë prej kohësh për lirimin e filmit — së fundmi shpresonte në një shpëtim të ngjashëm me atë të “Coyote vs. Acme”, filmin e varrosur që gjeti rrugën në kinema përmes Ketchup Entertainment këtë shtator. Deri tani, “Scoob! Holiday Haunt” mbetet i mbyllur në sirtarët e studios.
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