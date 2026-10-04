«A Statement» entuziazmon kritikën pas premierës botërore në NYFF: Tom McCarthy rikthehet me dramën e klimës
Recensionet e para pas premierës së 3 tetorit në Festivalin e Filmit të Nju Jorkut e lëvdojnë qasjen humaniste dhe kastin ansambël me Paul Rudd, Paul Giamatti, Evan Peters, John Turturro, Tatiana Maslany dhe Amy Ryan — shpërndahet nga Sony Pictures Classics.
«A Statement», filmi i ri i regjisorit fitues të Oscar-it Tom McCarthy, pati premierën botërore mbrëmjen e 3 tetorit në seksionin gala «Spotlight» të edicionit të 64-t të Festivalit të Filmit në Nju Jork, dhe recensionet e para e përshkruajnë si një nga momentet më të spikatura të festivalit. Filmi rindërton konferencën reale të mbajtur nga 29 deri më 31 tetor 1980 në hotelin Don CeSar në St. Petersburg të Floridës, ku një grup shkencëtarësh, ambientalistësh dhe politikëbërësish amerikanë u mblodhën për të debatuar provat shkencore mbi efektin e emetimeve të dioksidit të karbonit në klimë dhe për të hartuar një «deklaratë» me rekomandime për Kongresin amerikan.
Filmi është adaptim i librit jo-fiktiv të vitit 2019 «Losing Earth» të Nathaniel Rich; skenarin e nënshkruan McCarthy me Thomas Bidegain dhe Noé Debré. Në kastin ansambël spikasin Paul Rudd si moderatori Tom Jorling, Paul Giamatti si eksperti i karbonit i Departamentit të Energjisë Dr. David Slade, Evan Peters si aktivisti Rafe Pomerance, John Turturro si inxhinieri bërthamor i MIT-it Dr. David Rose, si dhe Tatiana Maslany, Amy Ryan, Dylan Baker, Jason Clarke, Zach Woods dhe Christopher Denham. Filmi është xhiruar në të njëjtin hotel ku u mbajt takimi i vërtetë, dhe skenari ndërtohet mbi transkriptin e konferencës, me fotografi të Stuart Dryburgh.
Recensionet e para pas premierës janë kryesisht pozitive. Siç shkruan The Playlist, filmi është «erudit dhe i studiuar», me një kolektiv personazhesh inteligjentë që «përçajnë inteligjencën e tyre kolektive nën peshën e bindjeve, prioriteteve dhe pasigurive individuale» — një version në shkallë të vogël i njerëzimit. Sipas IndieWire dhe The Hollywood Reporter, forca e filmit qëndron te qasja e folur dhe humaniste dhe te performancat e kastit: Rudd-i «i përmbajtur» si moderatori i trazuar, Giamatti-i që e bën skepticizmin qesharak «pa e reduktuar në një batutë», dhe Tatiana Maslany po aq e mprehtë në një dhomë të dominuar nga burrat. Disa recensentë e krahasojnë strukturën e filmit me «12 Angry Men» të Sidney Lumet: e gjithë historia zhvillohet brenda një dhome hoteli, me orën që shkon drejt fundit të konferencës triditore.
The Guardian e vendos «A Statement» në kontekstin e një tendence në rritje të tregimeve për klimën në Hollywood, ndonëse vëren se disa kritikë kërkojnë një portretizim edhe më të nuancuar dhe realist të krizës klimatike. Filmi vjen në kinema nga Sony Pictures Classics (prodhuar mes të tjerash nga Anonymous Content) dhe pritet të dalë në kinematë amerikane në fund të vitit 2026. McCarthy, fitues i Oscar-it për «Spotlight»-in, ka thënë se e tërhoqi te kjo histori ideja e përjetshme se «pavarësisht dallimeve tona, duhet të gjejmë mënyra për të punuar bashkë nëse kemi shpresë t’i zgjidhim problemet tona».
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