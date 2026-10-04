☀️
Tiranë 26°C · Kthjellët 04 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
₿ CRYPTO
BTC $85,290 ▲ +0.84% ETH $2,704 ▲ +0.84% XRP $1.5011 ▲ +1.2% SOL $121.5400 ▲ +1.81%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
04 Tet 2026
Breaking
FOKUS – WSJ: Shtëpia e Bardhë krijon task-forcë për të vlerësuar rreziqet dhe mundësitë e IA-së Parisi që zgjohej pas mesnate – 10 fotografitë e Brassaï-t që zbulojnë botën e fshehtë të viteve ’30 Gjuajti me gurë nga ballkoni dhe hyri me thikë në tarracë, arrestohet shtetasja e huaj në Prishtinë Kryetari i Obiliqit, Halil Thaçi: Jam kërcënuar me jetë, ish-drejtori mohon akuzat Gjuha diskriminuese e kryeministrit të Sllovenisë kundër shqiptarëve të Kosovës
Menu
Film

«A Statement» entuziazmon kritikën pas premierës botërore në NYFF: Tom McCarthy rikthehet me dramën e klimës

Recensionet e para pas premierës së 3 tetorit në Festivalin e Filmit të Nju Jorkut e lëvdojnë qasjen humaniste dhe kastin ansambël me Paul Rudd, Paul Giamatti, Evan Peters, John Turturro, Tatiana Maslany dhe Amy Ryan — shpërndahet nga Sony Pictures Classics.

· 3 min lexim
Paul Rudd në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Dublin, 2026
Paul Rudd në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Dublin, 2026. Foto: Dublin International Film Festival / Wikimedia Commons (CC BY 3.0).

«A Statement», filmi i ri i regjisorit fitues të Oscar-it Tom McCarthy, pati premierën botërore mbrëmjen e 3 tetorit në seksionin gala «Spotlight» të edicionit të 64-t të Festivalit të Filmit në Nju Jork, dhe recensionet e para e përshkruajnë si një nga momentet më të spikatura të festivalit. Filmi rindërton konferencën reale të mbajtur nga 29 deri më 31 tetor 1980 në hotelin Don CeSar në St. Petersburg të Floridës, ku një grup shkencëtarësh, ambientalistësh dhe politikëbërësish amerikanë u mblodhën për të debatuar provat shkencore mbi efektin e emetimeve të dioksidit të karbonit në klimë dhe për të hartuar një «deklaratë» me rekomandime për Kongresin amerikan.

Filmi është adaptim i librit jo-fiktiv të vitit 2019 «Losing Earth» të Nathaniel Rich; skenarin e nënshkruan McCarthy me Thomas Bidegain dhe Noé Debré. Në kastin ansambël spikasin Paul Rudd si moderatori Tom Jorling, Paul Giamatti si eksperti i karbonit i Departamentit të Energjisë Dr. David Slade, Evan Peters si aktivisti Rafe Pomerance, John Turturro si inxhinieri bërthamor i MIT-it Dr. David Rose, si dhe Tatiana Maslany, Amy Ryan, Dylan Baker, Jason Clarke, Zach Woods dhe Christopher Denham. Filmi është xhiruar në të njëjtin hotel ku u mbajt takimi i vërtetë, dhe skenari ndërtohet mbi transkriptin e konferencës, me fotografi të Stuart Dryburgh.

Recensionet e para pas premierës janë kryesisht pozitive. Siç shkruan The Playlist, filmi është «erudit dhe i studiuar», me një kolektiv personazhesh inteligjentë që «përçajnë inteligjencën e tyre kolektive nën peshën e bindjeve, prioriteteve dhe pasigurive individuale» — një version në shkallë të vogël i njerëzimit. Sipas IndieWire dhe The Hollywood Reporter, forca e filmit qëndron te qasja e folur dhe humaniste dhe te performancat e kastit: Rudd-i «i përmbajtur» si moderatori i trazuar, Giamatti-i që e bën skepticizmin qesharak «pa e reduktuar në një batutë», dhe Tatiana Maslany po aq e mprehtë në një dhomë të dominuar nga burrat. Disa recensentë e krahasojnë strukturën e filmit me «12 Angry Men» të Sidney Lumet: e gjithë historia zhvillohet brenda një dhome hoteli, me orën që shkon drejt fundit të konferencës triditore.

The Guardian e vendos «A Statement» në kontekstin e një tendence në rritje të tregimeve për klimën në Hollywood, ndonëse vëren se disa kritikë kërkojnë një portretizim edhe më të nuancuar dhe realist të krizës klimatike. Filmi vjen në kinema nga Sony Pictures Classics (prodhuar mes të tjerash nga Anonymous Content) dhe pritet të dalë në kinematë amerikane në fund të vitit 2026. McCarthy, fitues i Oscar-it për «Spotlight»-in, ka thënë se e tërhoqi te kjo histori ideja e përjetshme se «pavarësisht dallimeve tona, duhet të gjejmë mënyra për të punuar bashkë nëse kemi shpresë t’i zgjidhim problemet tona».

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu