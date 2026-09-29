Renditja e formacioneve startuese të 12 skuadrave në play-off të MLB 2026
Postsezona e MLB 2026 nis këtë javë dhe, ndërsa një staf i fortë i ndeshjeve mbetet thelbësor për të shkuar larg, ecuria në sulm shpesh ka vendosur fatin e pretendentëve për titull. Philadelphia Phillies, Boston Red Sox dhe Cleveland Guardians janë tri skuadrat e vetme të fushës së play-offit që nuk u renditën në gjysmën e sipërme të ligës për numër të pikëve të shënuara, por të treja figurojnë brenda 10 më të mirave për ERA të titullarëve.
Sipas Bleacher Report, analiza rendit 12 formacionet startuese të skuadrave të play-offit duke u bazuar në ndikimin e yjeve, pyetjet për dëmtimet, thellësinë e stolit dhe formën e fundit. Astros rezultojnë në vendin e 12-të, duke mbështetur ofensivën kryesisht tek Yordan Alvarez, ndërsa pjesa tjetër e radhës ofenduese ka dhënë një linjë .233/.300/.396; Daulton Varsho, Jake Meyers dhe Brice Matthews përfunduan në listën e të dëmtuarve dhe do të mungojnë së paku për rundin e wild card. Guardians vlerësohen poshtë për sulmin — me OPS .696, 162 homerë dhe 4.19 gola për ndeshje — duke u mbështetur përsëri tek stafit i goditësve; Rhys Hoskins vazhdon të jetë i jashtë loje që nga 18 gushti. Phillies, në vendin e tyre, kanë si forca kryesore sluggers veteranë si Bryce Harper dhe Kyle Schwarber; Luis Arraez mbeti jashtë për shkak të një ënjtjeje të kyçit të këmbës, dhe Otto Kemp pritet të thirret në listë si zëvendësues.
Boston u paraqit mjaft dobët në shtator, me vetëm 71 gola në 24 ndeshje, ndërsa Willson Contreras u rikthye pas një lëndimi të dorës; kundër-opsionet në disa pozicione pritet të përdoren si plato në tetor. New York Yankees treguan se mund të mbijetojnë edhe pa Aaron Judge, duke shënuar 52-43 pa të gjatë sezonit, dhe Giancarlo Stanton me Trent Grisham janë në rrugë të rikthimit nga lista e të dëmtuarve. Për skuadrat më të reja si White Sox, statistikat e larta të strikeout-ëve bashkohen me fuqinë e homerëve (211), ndërsa mungesa e kapitenit Joey Bart pas një frakture dore e ka ndryshuar mbështetjen pranë kthyese.
Braves kanë emra të njohur në formacion, por performanca pas ndarjes së All-Star-it ka qenë e dobët; Mauricio Dubón doli si zgjidhje kyçe me një shtim efektiv në shtator. Rays mbështeten në një staf të fortë hedhës dhe dolën të shtatë për nga golat pas ndarjes së All-Star-it; sulmi duket i kompletuar dhe lojtarë si Victor Mesa Jr. shtuan thellësi të nevojshme në gjysmën e dytë të sezonit. Padres, ndonëse 15-të në total për gola gjatë sezonit të rregullt, patën një shtysë të madhe në shtator, kur shënuan 134 gola në 24 ndeshje, duke u treguar të rrezikshëm në momentin vendimtar.
Në përmbledhje, Bleacher Report nënvizon se kombinimi i formacionit titullar, gjendjes së lojtarëve dhe forca relative e stolit do të përcaktojë se cilat skuadra do të kenë mundësi reale për të shkuar thellë në postsezon. Analiza e përmbledhur nga Bleacher Report vë në pah se edhe skuadrat me staf të shkëlqyer hedhës mund të pengohen nga një ofensivë e ftohtë, dhe kështu balanca mes sulmit dhe mbrojtjes mbetet vendimtare për tetorin.
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