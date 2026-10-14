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Amerika

Rënia e Wall Street thellohet në mesditë: S&P 500 drejt humbjes së parë mbi 1% në gati tre muaj

Pas raportit më të nxehtë se pritej për inflacionin e shtatorit, indeksi Nasdaq ra rreth 1,5% në tregtimin e mesditës në Nju Jork, ndërsa rendimenti i bonove 10-vjeçare u tërhoq nga majat e mëngjesit.

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Rënia e bursave amerikane u thellua në mesditën e së mërkurës, ndërsa investitorët vazhduan të reagojnë ndaj të dhënave të inflacionit të shtatorit, siç njofton Investopedia. Indeksi teknologjik Nasdaq humbi rreth 1,5%, S&P 500 ra rreth 1%, ndërsa Dow Jones u tkurr shumë më lehtë, me rreth 0,3%. Analistët vunë në dukje se S&P 500 është në rrugë për rënien e parë ditore mbi 1% që nga fundi i korrikut.

Raporti i mëngjesit tregoi se çmimet e konsumit u rritën 3,7% në bazë vjetore në shtator, nga 3,4% në gusht dhe mbi parashikimin 3,6%, ndërsa inflacioni bazë u ngjit në 2,6%. Në tregun e bonove, rendimenti i thesarit 10-vjeçar, që pas publikimit të të dhënave kishte kërcyer mbi 5,3%, u tërhoq në rreth 5,23–5,24%, ndërsa para raportit ishte nën 5,19%: paratë u drejtuan drejt obligacioneve, teksa aksionet binin. Tregtarët tani vlerësojnë me rreth 42% gjasat që Rezerva Federale të rrisë normat në takimin e 27–28 tetorit, nga 22% para raportit, dhe me rreth 93% gjasat për të paktën një rritje deri në dhjetor.

Ekonomistët paralajmërojnë se presionet e çmimeve po zgjerohen përtej energjisë, gjë që e bën më të vështirë rrugën e kthimit te objektivi 2% i Fed-it dhe e ndërlikon vendimin e bankës qendrore këtë muaj. Ditën e rëndoi edhe Bank of America, rezultatet e dobëta tremujore dhe gjoba e madhe e së cilës shtuan presionin mbi sektorin bankar. Të enjten tregjet presin raportin e çmimeve të prodhuesit për shtatorin, një tjetër tregues i rëndësishëm për inflacionin.

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