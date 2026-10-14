Trump zbret në Montana për garën e ngushtë të Dhomës: republikanët në mbrojtje edhe në shtetet e kuqe
Presidenti amerikan mban sot fjalim në Kalispell në mbështetje të kandidatit republikan Aaron Flint, ndërsa gara e tij kundër demokratit Sam Forstag është ngushtuar në një barazim statistikor, tri javë para zgjedhjeve të mesmandatit.
Presidenti Donald Trump ndalon këtë të mërkurë në Montana, një shtet tradicionalisht republikan, për të mbështetur kandidatin Aaron Flint në një garë për Dhomën e Përfaqësuesve që është ngushtuar shumë më tepër nga sa pritej, siç njofton USA Today. Trump mban fjalim në qytetin Kalispell, ku do të shoqërohet nga Flint, ish-prezantues radioje konservator që kandidon për vendin e deputetit republikan në pension Ryan Zinke, dikur sekretar i Brendshëm në mandatin e parë të Trump. Montana ka vetëm dy vende në Dhomën e Përfaqësuesve.
Kundërshtari demokrat i Flint është Sam Forstag, drejtues sindikate dhe ish-zjarrfikës pyjesh. Gara fillimisht konsiderohej e sigurt për republikanët, por më 25 shtator qendra analitike Cook Political Report e zhvendosi vlerësimin nga “me gjasa republikane” në “anon republikane”, ndërsa disa sondazhe vendase e tregojnë garën në barazim statistikor. Në debatin e dytë mes kandidatëve këtë javë, të dy ranë dakord për nevojën e përfundimit të luftës me Iranin dhe e vunë theksin te kostoja e jetesës, ndërsa Flint sulmoi lidhjet e kundërshtarit me lobimin dhe politikën progresiste, kurse Forstag e akuzoi atë se është në xhepin e kompanive të qendrave të të dhënave dhe nuk mbron tokat publike.
Ngushtimi i garës në Montana shihet si shenjë e një zhvendosjeje më të gjerë politike, që i ka vënë republikanët në mbrojtje edhe në shtete ku zakonisht nuk rrezikojnë: pakënaqësia me luftën në Iran, çmimet e larta dhe tarifat po u jep avantazh demokratëve, ndërsa fermerët dhe blegtorët e Montanës ankohen për kostot e naftës dhe plehrave kimike. Trump vjen në Montana pas ndalesës në Alaska, ku gara për Senatin është po ashtu shumë e ngushtë, ndërsa në program ka edhe Arizona me dy gara të forta për Dhomën dhe, javën tjetër, Kansasin, ku rizgjedhja e senatorit republikan Roger Marshall është bërë më e pasigurt. Zgjedhjet e mesmandatit mbahen më 3 nëntor dhe do të vendosin kontrollin e Kongresit.
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