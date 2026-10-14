☀️
Tiranë 15°C · Kthjellët 14 Tetor 2026
S&P 500 7,708 ▼1.24%
DOW 51,452 ▼0.42%
NASDAQ 26,688 ▼1.9%
NAFTA 95.65 ▲1.6%
ARI 4,111 ▼1.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $81,716 ▼ -1.81% ETH $2,435 ▼ -2.79% XRP $1.3308 ▼ -2.75% SOL $104.5600 ▼ -2.66%
S&P 500 7,708 ▼1.24 % DOW 51,452 ▼0.42 % NASDAQ 26,688 ▼1.9 % NAFTA 95.65 ▲1.6 % ARI 4,111 ▼1.6 % S&P 500 7,708 ▼1.24 % DOW 51,452 ▼0.42 % NASDAQ 26,688 ▼1.9 % NAFTA 95.65 ▲1.6 % ARI 4,111 ▼1.6 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
14 Tet 2026
Breaking
Nis gjyqi ndaj Russell Brand, aktori përballet me akuza për sulm seksual Protesta e dhunshme, reagon përsëri Ambasada e SHBA, thirrje qytetarëve amerikanë: Shmangni grumbullimet, situata mund të p Salsburg-Milan, Amorim: Për ne është si Champions Egnatia anulon stërvitjen e fundit, ndeshja mund të spostohet në një tjetër qytet Matja e saktë e tensionit, pozicioni i krahut mund të çojë në rezultate të gabuara
Menu
Amerika

Trump zbret në Montana për garën e ngushtë të Dhomës: republikanët në mbrojtje edhe në shtetet e kuqe

Presidenti amerikan mban sot fjalim në Kalispell në mbështetje të kandidatit republikan Aaron Flint, ndërsa gara e tij kundër demokratit Sam Forstag është ngushtuar në një barazim statistikor, tri javë para zgjedhjeve të mesmandatit.

· 2 min lexim

Presidenti Donald Trump ndalon këtë të mërkurë në Montana, një shtet tradicionalisht republikan, për të mbështetur kandidatin Aaron Flint në një garë për Dhomën e Përfaqësuesve që është ngushtuar shumë më tepër nga sa pritej, siç njofton USA Today. Trump mban fjalim në qytetin Kalispell, ku do të shoqërohet nga Flint, ish-prezantues radioje konservator që kandidon për vendin e deputetit republikan në pension Ryan Zinke, dikur sekretar i Brendshëm në mandatin e parë të Trump. Montana ka vetëm dy vende në Dhomën e Përfaqësuesve.

Kundërshtari demokrat i Flint është Sam Forstag, drejtues sindikate dhe ish-zjarrfikës pyjesh. Gara fillimisht konsiderohej e sigurt për republikanët, por më 25 shtator qendra analitike Cook Political Report e zhvendosi vlerësimin nga “me gjasa republikane” në “anon republikane”, ndërsa disa sondazhe vendase e tregojnë garën në barazim statistikor. Në debatin e dytë mes kandidatëve këtë javë, të dy ranë dakord për nevojën e përfundimit të luftës me Iranin dhe e vunë theksin te kostoja e jetesës, ndërsa Flint sulmoi lidhjet e kundërshtarit me lobimin dhe politikën progresiste, kurse Forstag e akuzoi atë se është në xhepin e kompanive të qendrave të të dhënave dhe nuk mbron tokat publike.

Ngushtimi i garës në Montana shihet si shenjë e një zhvendosjeje më të gjerë politike, që i ka vënë republikanët në mbrojtje edhe në shtete ku zakonisht nuk rrezikojnë: pakënaqësia me luftën në Iran, çmimet e larta dhe tarifat po u jep avantazh demokratëve, ndërsa fermerët dhe blegtorët e Montanës ankohen për kostot e naftës dhe plehrave kimike. Trump vjen në Montana pas ndalesës në Alaska, ku gara për Senatin është po ashtu shumë e ngushtë, ndërsa në program ka edhe Arizona me dy gara të forta për Dhomën dhe, javën tjetër, Kansasin, ku rizgjedhja e senatorit republikan Roger Marshall është bërë më e pasigurt. Zgjedhjet e mesmandatit mbahen më 3 nëntor dhe do të vendosin kontrollin e Kongresit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu