Republikanët ndahen për mundësinë e dërgimit të trupave amerikane në Iran
Kongresi kërkohet të ketë rol vendimtar ndërsa Pentagoni përgatit opsione ushtarak
Një debat i fortë politik ka shpërthyer në Shtetet e Bashkuara lidhur me mundësinë e dërgimit të trupave tokësore në Iran, duke nxjerrë në pah përçarje të dukshme brenda Partisë Republikane.
Kongresmenja republikane Nancy Mace ka deklaruar se çdo vendim për një operacion ushtarak tokësor duhet të kalojë përmes miratimit të Kongresit, duke theksuar se një hap i tillë përbën një vijë të kuqe për shumë ligjvënës. “Nëse do të kemi një luftë tokësore me marinsa dhe njësi të 82nd Airborne, atëherë Kongresi duhet të ketë fjalën e tij,” është shprehur ajo në një intervistë televizive .
Deklaratat e saj vijnë në një moment kur raportime nga media amerikane tregojnë se Pentagoni po përgatit skenarë për operacione të kufizuara në Iran, përfshirë sulme në ishullin Kharg dhe zona pranë Ngushticës së Hormuzit. Megjithatë, Shtëpia e Bardhë ka theksuar se përgatitja e planeve ushtarake nuk do të thotë se është marrë një vendim përfundimtar.
Presidenti Donald Trump nuk ka dhënë ende një qëndrim të prerë për dërgimin e trupave në terren, duke përsëritur se “të gjitha opsionet janë në tavolinë”. Ai ka pretenduar se operacionet aktuale kundër Iranit kanë qenë të suksesshme, por objektivat përfundimtare dhe afatet mbeten të paqarta .
Ndërkohë, ekspertët ushtarakë paralajmërojnë se vetëm përdorimi i forcës ajrore mund të mos jetë i mjaftueshëm për të dobësuar plotësisht kapacitetet ushtarake të Iranit apo për të arritur ndryshime të thella politike në vend.
Brenda kampit republikan, skepticizmi po rritet. Figura të njohura si ish-kongresmeni Matt Gaetz kanë paralajmëruar se një pushtim tokësor mund ta bëjë SHBA-në “më të varfër dhe më pak të sigurt”, duke rritur kostot ekonomike dhe tensionet globale .
Edhe disa ligjvënës të tjerë republikanë kanë sinjalizuar se mbështetja e tyre për luftën mund të lëkundet nëse administrata vendos të dërgojë trupa në terren, nga frika se konflikti mund të kthehet në një luftë të gjatë dhe të kushtueshme në Lindjen e Mesme.
Në të njëjtën kohë, SHBA ka shtuar praninë ushtarake në rajon, duke dërguar mijëra trupa shtesë dhe forca të specializuara, një zhvillim që po rrit tensionet dhe pasigurinë për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit.
