Rikthimi i Logan Paul në WWE pritet të ndodhë në nëntor pas operacionit
Ylli i WWE, Logan Paul, pritet të mungojë edhe disa muaj përpara se të marrë miratimin mjekësor për t’u rikthyer në ring, pas një dëmtimi të rëndë që i detyroi të nënshtrohej një operacioni.
Sipas Bleacher Report, Michael Hayes, anëtar i gjatë i ekipit kreativ dhe producent i WWE, tha në vlogun e Paul se informata erdhi nga Triple H dhe drejtori ekzekutiv Bruce Prichard pas komunikimit me stafin mjekësor, dhe se Paul nuk pritet të lejohet të rikthehet të paktën deri në nëntor.
Më 23 maj, gjatë episodit Saturday Night’s Main Event, Paul dhe Austin Theory mbrojtën titujt e World Tag Team kundër The Street Profits, por Paul pësoi një këputje të tricepsit në pjesët e fundit të ndeshjes dhe iu desh të nënshtrohej një operacioni. Që nga atëherë ai ka vazhduar të shfaqet në programet e WWE kryesisht përmes promos dhe duke shoqëruar grupin The Vision në ring, ndërsa nuk ka marrë pjesë aktive në ndeshje.
Bron Breakker e zëvendësoi Paul si njëri nga kampionët e tag team me Theory; ata humbën titujt ndaj The Street Profits në qershor, por i rimorën në korrik dhe i mbajnë që atëherë.
Nëse mjekët e lirojnë Paul në nëntor, ai mund të jetë i disponueshëm për Survivor Series më 28 nëntor në Houston, dhe rikthimi i tij do të kishte ndikim të madh në skemën e ngjarjeve, përfshirë mundësinë e pjesëmarrjes në WarGames. Sipas Bleacher Report, një rikthim në nëntor gjithashtu do ta bënte atë të disponueshëm për Royal Rumble dhe rrugën drejt WrestleMania 43.
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