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NHL

Rikthimi që vulosi trashëgiminë e Maurice Richard pas dëmtimit të rëndë të Akilit

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Maurice “Rocket” Richard ishte një nga lojtarët më të zjarrtë në historinë e NHL-së, një sulmues që sundoi epokën e tij. Më 13 nëntor 1957, gjatë një ndeshjeje në Maple Leaf Gardens në Toronto, ai pësoi një prerje të thellë në tendinin e Akilit të këmbës së djathtë — një dëmtim që rrezikoi seriozisht vazhdimësinë e karrierës së tij.

Sipas nhl, aksidenti ndodhi 3:37 në pjesën e dytë, kur Richard u nxeh në një skramë pranë portierit të Maple Leafs dhe bëri kontakt me pasqyrën e mbrojtësit Marc Reaume; fleta e helerit të Reaume e preku rëndë tendinin e Richard, gati duke e ndarë atë. Rocket u ndihmua jashtë akullit dhe iu vunë 15 qepje në klinikën e Gardens; më vonë u largua në çifte dhe mjekët vendosën një gips për të mbrojtur këmbën gjatë shërimit. Reaume e përshkroi aksidentin si të pandërmend, duke thënë se nuk e pa lojtarin pas tij dhe se copëza e patinës i kishte prekur këmbën gjatë kthesës për topin.

Dëmtimi e mbajti Richard jashtë fushe për 42 ndeshje — gjë e pazakontë për një lojtar me zellin e tij — por ai u rikthye më 20 shkurt 1958 në Forum të Montrealit kundër Boston Bruins dhe shënoi dy gola në fitoren 4-0 të Canadiens. Ai përfundoi atë sezon me 15 gola dhe 19 asistime në 28 ndeshje, ndërsa në vazhdim të karrierës arriti të ruajë një vend të shquar në historinë e klubit e të ligës: 544 gola në karrierë, 422 asistime dhe 966 pikë, tetë kupa Stanley dhe një vend në Hall of Fame, ku u pranuar menjëherë pas tërheqjes nga skena aktive.

Rikthimi i tij pas atij dëmtimi të rëndë mbetet ndër momentet më të përmendura të karrierës së tij dhe forcoi statusin e tij legjendar në botën e hokejit; siç vëren nhl, ato episode ndihmuan t’i themelonin përfundimisht vendin në histori të Maurice Richard si një nga emrat më të mëdhenj të sportit.

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