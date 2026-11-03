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Greqia

Rodos: dy herë burgim i përjetshëm për 42-vjeçarin që vrau 75-vjeçarin, burgim i përjetshëm për djalin për grabitjen

Gjykata e Përzier me Juristë e Kos shpalli fajtorë të dy të akuzuarit për grabitjen dhe vrasjen e Giorgos Karyotis në Qytetin Mesjetar të Rodosit në qershor 2022. 42-vjeçari këmbënguli se vrasjen e kishte kryer i vetëm dhe se djali i viktimës ishte i pafajshëm.

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Viktima, 75-vjeçari Giorgos Karyotis. Foto: Dimokratiki / dimocracy.gr

Dënime të rënda dha të martën Gjykata e Përzier me Juristë e Kos për dy të akuzuarit për grabitjen dhe vrasjen e 75-vjeçarit Giorgos Karyotis në Rodos. Siç njofton gazeta «Dimokratiki» e Rodosit, 42-vjeçari u shpall fajtor për vrasje dhe grabitje dhe u dënua dy herë me burgim të përjetshëm, ndërsa djali 43-vjeçar i viktimës u dënua me burgim të përjetshëm për grabitjen në dëm të të atit.

Gjatë seancës, 42-vjeçari u përpoq ta shkarkonte bashkë të akuzuarin, duke përsëritur pretendimin që kishte shprehur edhe më parë para gjykatës: «Vrasjen e kreva i vetëm dhe djali i viktimës ishte i pafajshëm». Djali 43-vjeçar, nga ana e tij, mohoi sërish të gjitha akuzat.

Vrasja u zbulua më 14 qershor 2022, kur 75-vjeçari u gjet i vdekur brenda shtëpisë së tij në Qytetin Mesjetar të Rodosit, me një litar rreth qafës dhe duart e lidhura, siç kujton «Dimokratiki» në kronikën e çështjes.

Kthesë në hetime dha në dhjetor 2024 dëshmia e një gruaje, së bashku me identifikimin e materialit gjenetik që e lidhi 42-vjeçarin me vendin e krimit. Djali i viktimës ishte dënuar fillimisht, në mars 2024, me burgim të përjetshëm për vrasjen e të atit; për atë vendim pritet ende gjykimi i apelit që ai ka ushtruar, ndërsa në këtë proces ai u gjykua për veprën e grabitjes.

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