Rojat e burgut të Beogradit u regjistruan në garën e biznesit me sloganin e SNS-së “Srbija pobeđuje”
Pas protestave të pjesëmarrësve të tjerë për politizimin e garës, ekipi e ndryshoi emrin në "Okružni zatvor"; Ministria serbe e Drejtësisë nuk sheh asgjë të diskutueshme
Një ekip katërvetësh rojesht i Burgut të Qarkut në Beograd, i njohur me emrin e vjetër CZ (Burgu Qendror) në rrugën Baçvanska, do të marrë pjesë në garën “Serbia Business Run”, që mbahet më 24 shtator në Ada Ciganli të Beogradit. Për emër, ekipi kishte zgjedhur “Srbija pobeđuje” – një nga sloganet zgjedhore të Partisë Progresive Serbe (SNS), që shfaqet në pankarta, flamuj dhe banderola në të gjithë Serbinë.
Administrata për Zbatimin e Sanksioneve Penale i konfirmoi portalit nova.rs se tre roje dhe një roje-femër e shërbimit të sigurimit të Burgut të Qarkut i kishin kërkuar administratës së burgut ndihmë financiare për pjesëmarrjen, dhe kërkesa u miratua, duke pasur parasysh pjesëmarrjen e tyre të mëparshme në gara humanitare. Të katër u regjistruan vetë në faqen zyrtare të garës me emrin “Okružni zatvor Beograd”; as ministria dhe as administrata e burgut nuk e kishin kryer regjistrimin.
Sipas nenit 5 të Ligjit për nëpunësit shtetërorë, nëpunësi shtetëror është i detyruar të veprojë në mënyrë jopartizane dhe politikisht neutrale, dhe nuk guxon të shprehë bindjet e veta politike në punë. Edhe Kodi i Sjelljes ndalon simbolet dhe materialet propagandistike të partive politike në ambientet zyrtare; aktivizmi politik për punonjësit shtetërorë lejohet vetëm privatisht, në kohën e lirë.
Pasi pjesëmarrës të tjerë të garës protestuan për politizimin e manifestimit sportiv, ekipi i Burgut të Qarkut e ndryshoi emrin në momentin e fundit – tani quhet thjesht “Okružni zatvor”. Ministria serbe e Drejtësisë deklaroi se nuk sheh asgjë të diskutueshme në këtë rast.
Burimi: nova.rs
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