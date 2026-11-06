“Roli i Parlamentit, më i fortë”- Muzhaqi: Progres-raporti i KE duhet lexuar i plotë dhe jo në mënyrë selektive!
Deputetja e Partisë Socialiste, Bora Muzhaqi, e ka cilësuar progres-raportin e Komisionit Evropian si më të mirin që Shqipëria ka marrë ndonjëherë, duke vlerësuar progresin e bërë në procesin e integrimit evropian.
Në emisionin “3D” nga Alban Dudushi në RTSH, Muzhaqi u shpreh se Shqipëria ka avancuar në 20 kapituj të negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ndërsa theksoi se rezultatet e vendit janë vlerësuar edhe nga partnerët evropianë.
“Ky raport progresi, nëse lexohet në tërësinë e tij, është raporti më i mirë që ne kemi marrë ndonjëherë si Shqipëri. Ka treguar qartësisht që ne kemi bërë punë shumë të mirë dhe kemi avancuar në 20 kapituj të procesit të integrimit dhe anëtarësimit në Bashkimin Evropian”, deklaroi ajo.
Megjithatë, deputetja theksoi se raporti nuk duhet parë vetëm si një vlerësim pozitiv, por edhe si një udhërrëfyes për punën që mbetet për t’u bërë. Ajo pranoi se në dokument evidentohen problematika që lidhen me funksionimin e institucioneve demokratike, mbikëqyrjen parlamentare, lirinë e medias, mbrojtjen e mjedisit dhe konsultimin publik.
“Progres-raporti nuk është vetëm një dëftesë me nota të mira. Ka gjithmonë punë dhe detyra që duhen bërë. Për ne është një manual pune, një udhëzues i të gjitha pikave që duhet të përmbushim”, u shpreh ajo.
E pyetur për kritikat e raportit ndaj institucioneve shqiptare, veçanërisht për ndarjen e pushteteve, komisionet hetimore dhe llogaridhënien e qeverisë, Muzhaqi tha se vlerësimet duhet të lexohen në tërësi dhe jo në mënyrë selektive.
Ajo pranoi se Parlamenti duhet të forcojë rolin e tij mbikëqyrës ndaj qeverisë, duke nënvizuar se problematikat e evidentuara nuk duhet të përdoren për të mohuar progresin e arritur.
“Roli i Parlamentit duhet të bëhet më i fortë, sidomos për pjesën e mbikëqyrjes, llogaridhënies. Raporti nuk mohon problemet që ka vendi, por problemet nuk mund të përdoren për të mohuar gjithë progresin e dokumentuar. Shqipëria ka bërë vërtet një përparim të madh. Ka punë të mëtejshme, janë 33 kapituj dhe kanë të gjitha piketa konkrete që ne duhet t’i arrijmë”, tha Muzhaqi.
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