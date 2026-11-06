VIDEO/ E rëndë në Greqi, shqiptari plagoset me dy plumba në atentat! Dërgohet në spital në gjendje kritike, 2 të ndaluar
Një 36-vjeçar shqiptar është plagosur në një sulm me armë të ndodhur mbrëmjen e së premtes në rrugën Lenorman, në lagjen Kolonos të Athinës.
Policia thotë se ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes, por dyshohet se para plagosjes me armë zjarri, ai është konfliktuar me dy persona të tjerë.
Ai u dërgua në spital, ku po merr trajtim mjekësor, ndërsa lidhur me ngjarjen janë ndaluar dy persona, identiteti i të cilëve nuk dihet për momentin.
Sa i përket të plagosurit, shtetasit shqiptar, ende nuk bëhet i ditur identiteti i tij. Ai ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin Attikon, me dy plumba në zonën e barkut.
Deri më tani nuk ka informacione të mëtejshme mbi motivet e atentatit apo gjendjen shëndetësore të 36-vjeçarit.
Sipas informacioneve të fundit, 36-vjeçari shqiptar është qëlluar me armë zjarri në sheshin pranë kishës së zonës. Pas plagosjes, ai ka arritur të largohet me vrap nga vendi i ngjarjes deri te automjeti i tij, i parkuar rreth 150 metra më tutje.
Policia e ka gjetur atë të plagosur rëndë brenda makinës, me dëmtime në zonën e barkut. Ai është transportuar me ambulancë drejt spitalit Attikon në Athinë.
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