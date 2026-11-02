Rritet në 12 numri i të plagosurve nga sulmi me dronë në Vasyshcheve: zjarrfikësit shpëtojnë dy banorë të bllokuar
Numri i të plagosurve nga sulmi me dronë në Vasyshcheve, në rajonin e Kharkivit, është rritur në 12, mes tyre edhe një fëmijë, siç njofton ArmyInform, duke iu referuar Shërbimit Shtetëror të Situatave Emergjente të Ukrainës (DSNS).
Mbrëmjen e 1 nëntorit, armiku sulmoi me dronë sulmues vendbanimin Vasyshcheve të komunitetit të Bezliudivkës. Bilanci prej 12 të plagosurve është përditësimi më i fundit zyrtar i DSNS-së, ndërsa raportet e mëparshme jepnin 11 të plagosur.
Nga një goditje në çatinë e pallatit pesëkatësh të banimit u dëmtuan strukturat e apartamenteve dhe mbulesa midis kateve.
Zjarrfikësit shpëtuan dy banorë që kishin mbetur të bllokuar në një apartament në katin e fundit.
Në adresa të tjera shpërthyen tre vatra zjarri: u dogjën sera, sanë dhe një njësi ftohëse në territorin e një ndërmarrjeje private.
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