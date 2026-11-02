☁️
Tiranë 14°C · Vranët 02 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 101.02 ▼2.98%
ARI 3,910 ▲0.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
₿ CRYPTO
BTC $78,080 ▲ +0.14% ETH $2,283 ▲ +0.61% XRP $1.2510 ▼ -0.2% SOL $94.3700 ▼ -1.24%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 101.02 ▼2.98 % ARI 3,910 ▲0.28 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 101.02 ▼2.98 % ARI 3,910 ▲0.28 %
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
02 Nën 2026
Breaking
Sulmet me dronë në shtatë komunitete të rajonit të Zhytomyrit: tre të plagosur, mes tyre një fëmijë «Jailer 2» i Rajinikanth kalon 800 crore rupi në gjithë botën dhe bëhet filmi tamil më i fituar i të gjitha kohërave Mbi 1 mijë gazetarë të vrarë në 14 vjet, bota shënon ditën kundër pandëshkueshmërisë së krimeve UEFA Region’s Cup/ Shqipëria luan ndeshjen e dytë, mundet 2-1 nga Italia Rritet në 12 numri i të plagosurve nga sulmi me dronë në Vasyshcheve: zjarrfikësit shpëtojnë dy banorë të bllokuar
Menu
Ukraina

Sulmet me dronë në shtatë komunitete të rajonit të Zhytomyrit: tre të plagosur, mes tyre një fëmijë

· 1 min lexim

Mëngjesin e 2 nëntorit, kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Zhytomyrit, Vitaliy Bunechko, njoftoi pasojat e sulmeve ruse në rajon: tre persona u plagosën, mes tyre një fëmijë, siç njofton Subota Online, duke iu referuar kreut të OVA-së së Zhytomyrit. Të plagosurve po u jepet ndihma e nevojshme mjekësore.

Gjatë ditës së kaluar dhe natës, dronët sulmues rusë goditën shtatë komunitete të rajonit: Andrushivka, Berdychiv, Zhytomyri, Zviahel, Korosten, Ruzhyn dhe Cherniakhiv.

Në këto komunitete u regjistruan goditje në objekte të infrastrukturës energjetike dhe logjistike, në ambiente administrative civile dhe në shtëpi private.

Në vendngjarje po punojnë shpëtimtarët dhe shërbimet e tjera speciale, ndërsa vijon likuidimi i pasojave të sulmeve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu