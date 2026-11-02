Sulmet me dronë në shtatë komunitete të rajonit të Zhytomyrit: tre të plagosur, mes tyre një fëmijë
Mëngjesin e 2 nëntorit, kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Zhytomyrit, Vitaliy Bunechko, njoftoi pasojat e sulmeve ruse në rajon: tre persona u plagosën, mes tyre një fëmijë, siç njofton Subota Online, duke iu referuar kreut të OVA-së së Zhytomyrit. Të plagosurve po u jepet ndihma e nevojshme mjekësore.
Gjatë ditës së kaluar dhe natës, dronët sulmues rusë goditën shtatë komunitete të rajonit: Andrushivka, Berdychiv, Zhytomyri, Zviahel, Korosten, Ruzhyn dhe Cherniakhiv.
Në këto komunitete u regjistruan goditje në objekte të infrastrukturës energjetike dhe logjistike, në ambiente administrative civile dhe në shtëpi private.
Në vendngjarje po punojnë shpëtimtarët dhe shërbimet e tjera speciale, ndërsa vijon likuidimi i pasojave të sulmeve.
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