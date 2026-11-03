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Ukraina

Rritet në 31 numri i të vrarëve në Komyshuvakha, 48 persona ende të zhdukur

Kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Zaporizhzhias, Mykhailo Semikin, konfirmoi në transmetim televiziv se deri në mesditën e 3 nëntorit bilanci zyrtar i goditjes ruse ndaj pikës së ndihmës humanitare është rritur në 31 të vrarë.

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Shpëtimtarët brenda strehës së shembur në Komyshuvakha
Shpëtimtarët brenda strehës së shembur në Komyshuvakha

Kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Zaporizhzhias, Mykhailo Semikin, konfirmoi në transmetim televiziv se deri në mesditën e 3 nëntorit bilanci zyrtar i goditjes ruse ndaj pikës së ndihmës humanitare është rritur në 31 të vrarë.

Sipas të dhënave të përditësuara, deri në orën 12:00 të 3 nëntorit në Komyshuvakha të rajonit të Zaporizhzhias është konfirmuar zyrtarisht vdekja e 31 personave, siç njofton Politarena. 48 persona rezultojnë ende të zhdukur, ndërsa 5 persona janë të plagosur, dhe operacioni i kërkim-shpëtimit vazhdon. Ky bilanc zëvendëson atë të mëparshmin zyrtar, që ishte 29 të vrarë.

Semikin tha në transmetim televiziv se Rusia kreu të paktën nëntë goditje ajrore mbi Komyshuvakha pikërisht kur njerëzit merrnin ndihmë humanitare, dhe se u përdorën bomba FAB-3000, siç njofton edhe ZAXID.NET për goditjen gjatë shpërndarjes së ndihmës. Sipas Semikin, FAB-3000 është bombë ajrore 3-tonëshe me afro 1,5 ton lëndë shpërthyese, armë e projektuar për shkatërrimin e fortifikimeve të fuqishme prej betoni dhe bunkerëve.

Goditja e 2 nëntorit goditi shkollën që përdorej për shpërndarjen e ndihmës humanitare dhe strehën aty pranë. Pikërisht në atë pikë, ku banorët merrnin ndihmën, pasojat e sulmit po verifikohen ende, ndërsa kërkim-shpëtimi në Komyshuvakha vazhdon.

Për viktimat, në rajonin e Zaporizhzhias janë shpallur ditë zie 3, 4 dhe 5 nëntori. Shpallja zgjeron ditën e vetme të zisë të njoftuar më parë, ndërsa 48 personat e zhdukur ende nuk janë gjetur.

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