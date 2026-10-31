Rubio do të organizojë një takim me ministrat e jashtëm të Australisë, Indisë dhe Japonisë
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio do të organizojë një takim me ministrat e jashtëm të Australisë, Indisë dhe Japonisë të shtunën, takimi i tyre i tretë këtë vit, ndërsa planet marrin formë për një samit të udhëheqësve të katër vendeve në Manila muajin e ardhshëm.
Samiti i liderëve, i planifikuar të zhvillohet gjatë konferencës së Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) në kryeqytetin e Filipineve, më 15-18 nëntor, do të jetë i pari që nga viti 2024 dhe i pari për Presidentin e SHBA-së, Donald Trump.
Samitet e para zyrtare të udhëheqësve të katër vendeve të njohura si Kuad nuk filluan derisa Presidenti Joe Biden mori detyrën në vitin 2021. Trump ishte planifikuar të merrte pjesë në një samit të Kuad në Indi në fund të vitit 2025, por e anuloi vizitën për shkak të fërkimeve tregtare dhe mosmarrëveshjeve tarifore me Nju Delhin.
Pas takimit të ministrave të Kuad-it, Rubio do të përfundojë një takim dy-ditor të Grupit të 20 ekonomive kryesore që po mbahet në Atlanta.
Rubio, duke folur në një pritje në Akuariumin e Xhorxhias të premten në mbrëmje, përsëriti thirrjen e tij për anëtarët e G20-ës që të bashkëpunojnë aty ku është e mundur, duke pasur parasysh sfidat komplekse ekonomike dhe gjeopolitike të sotme, duke përfshirë shumë prej tyre me pasoja serioze globale.
“Meqenëse të gjithë përballemi me këto sfida, duhet të punojmë të gjithë së bashku për t’i adresuar ato. E ardhmja e kombeve tona varet nga gatishmëria jonë për të kuptuar se, ndërsa interesat tona mund të mos përputhen gjithmonë, ne duhet të përpiqemi gjithmonë të punojmë së bashku për t’i çuar ato përpara kur dhe aty ku ato përputhen,” tha ai.
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