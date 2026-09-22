Rubio: SHBA “thellësisht e zhgënjyer” nga aleatët e NATO-s — Italia dhe Spanja refuzuan bazat për sulmet kundër Iranit
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi të martën se Shtetet e Bashkuara janë “thellësisht të zhgënjyera” nga disa aleatë të NATO-s, të cilët refuzuan t’i lejojnë Uashingtonit përdorimin e plotë të bazave të përbashkëta në Evropë për sulmet kundër Iranit, në kuadër të luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Teheranit.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio. Foto zyrtare e Departamentit të Shtetit (domain publik).
Në një intervistë për emisionin “Fox & Friends”, të raportuar nga USA Today më 22 shtator 2026, Rubio tha se Italia dhe Spanja janë ndër vendet e NATO-s që nuk i dhanë SHBA-së qasje të plotë në bazat e përbashkëta. Sipas tij, Mbretëria e Bashkuar fillimisht refuzoi kërkesën që avionët luftarakë amerikanë të përdornin bazat britanike, por më vonë pranoi që ato të përdoreshin për goditje mbrojtëse kundër Iranit.
Rubio paralajmëroi se refuzimi i tillë e vendos në pikëpyetje vetë kuptimin e aleancës. “Nëse kjo na mohohet, atëherë kemi humbur arsyen më të madhe për të qenë fare në NATO”, deklaroi ai, duke shtuar: “Nëse SHBA nuk mund të përdorë bazat në Evropë në një emergjencë, atëherë cili është qëllimi i të pasurit të bazës? Dhe sinqerisht, cili është qëllimi i aleancës?”
Shefi i diplomacisë amerikane theksoi se Uashingtoni e ka ngritur çështjen drejtpërdrejt me vendet në fjalë dhe shpreson se mosmarrëveshja është zgjidhur. “Por, e dini, ne jemi ende shumë të zhgënjyer”, shtoi ai.
Deklaratat vijnë në një moment të ndjeshëm, pasi Presidenti Donald Trump pritet të argumentojë sot në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së se vendet e NATO-s refuzuan të mbështesnin luftën e SHBA-së kundër Iranit.
Burimi: USA Today
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