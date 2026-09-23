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Kosova

Rutte: NATO dhe aleatët po ndihmojnë në ruajtjen e paqes në Kosovë

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Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka përmendur Kosovën gjatë një fjalimi në Iowa të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar rolin e Aleancës dhe kontributin e Gardës Kombëtare të Iowa-s në vend.

Rutte mori pjesë në Des Moines në diskutimin “A Conversation on NATO’s Future”, të organizuar nga Chicago Council on Global Affairs, së bashku me përfaqësuesin e përhershëm të SHBA-së në NATO, ambasadorin Matthew G. Whitaker.

Duke folur për rëndësinë e NATO-s për sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe kontributin e aleatëve në ruajtjen e paqes, Rutte e veçoi Kosovën si një nga shembujt konkretë të bashkëpunimit.

“Së bashku, ne ndihmojmë në ruajtjen e paqes në Kosovë”, deklaroi Rutte.

Ai theksoi gjithashtu lidhjen e veçantë ndërmjet Kosovës dhe Iowa-s, duke përmendur kontributin e pjesëtarëve të Gardës Kombëtare të këtij shteti amerikan.

Rutte tha se Kosova është shtet partner i Iowa-s dhe se pjesëtarët e Gardës Kombëtare të Iowa-s kanë dhënë mbështetje dhe trajnim të rëndësishëm për Forcën e Sigurisë së Kosovës, duke përmendur në këtë kontekst edhe KFOR-in.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s e përdori Kosovën si një nga shembujt për të argumentuar se bashkëpunimi brenda Aleancës ka ndikim konkret në sigurinë ndërkombëtare.

Gjatë fjalimit, Rutte foli gjerësisht edhe për rolin e NATO-s në sigurinë e Evropës, Atlantikut dhe Arktikut, si dhe për rëndësinë që aleatët të rrisin kapacitetet e tyre mbrojtëse.

Ai përmendi gjithashtu luftën në Ukrainë, duke thënë se NATO po ndihmon Kievin të mbrohet nga agresioni rus dhe se siguria e Ukrainës është e lidhur ngushtë me sigurinë e vendeve të Aleancës.

Vizita e Rutte në Iowa përfshiu edhe Gardën Kombëtare të këtij shteti. NATO njoftoi se Rutte dhe Whitaker vizituan selinë e Forcave të Përbashkëta të Gardës Kombëtare të Iowa-s në Camp Dodge, ku vlerësuan pjesëtarët e saj për kontributin në misionet dhe stërvitjet e NATO-s, veçanërisht në misionin e KFOR-it në Kosovë.

KFOR-i vazhdon misionin e tij në Kosovë, ku sipas NATO-s ka për detyrë të kontribuojë në ruajtjen e një ambienti të sigurt dhe lirisë së lëvizjes për të gjitha komunitetet.

Pas qëndrimit në Iowa, Rutte ka udhëtuar drejt Nju Jorkut për të marrë pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara./Telegrafi/

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