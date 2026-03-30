“Sa raketa i kanë mbetur Iranit?”, dy të tretat janë ende të paprekura
Sipas vëzhguesve, Teherani ende nuk ka përdorur raketat më moderne, siç është Qassem Basir, i pajisur me një kokë luftarake prej 500 kilogramësh.
Një luftë raketash dhe numrash. Irani vazhdon t’i përdorë ato, ndërsa nuk ka siguri se sa ka ende. Kjo pyetje shtrihet në boshtin Izrael-SHBA, me versione kontradiktore të mjeteve në dispozicion.
Raportet nga frontet tregojnë se Pasdaran ka ulur shkallën e lëshimeve krahasuar me fazën e parë: rreth një duzinë në ditë, thonë ekspertët, por të mjaftueshme për të shkaktuar dëme dhe për të dhënë përshtypjen se janë gjithmonë “në shenjë”. Ushtria po synon objektiva “me vlerë të lartë”, të cilat kanë vlerë si në Izrael ashtu edhe në vendet e Gjirit. Të premten, për shembull, ata goditën një aeroplan radari të vlefshëm dhe një palë avionësh amerikanë të furnizimit me karburant në bazën Prince Sultan në Arabinë Saudite. Rreth pesëmbëdhjetë persona u plagosën.
Iranianët po shfrytëzojnë gjeografinë dhe po përpiqen të “qëllojnë” nga pozicione të thella brenda territorit, veçanërisht pasi instalimet në zonat veriperëndimore dhe bregdetare janë goditur nga bombardimet. Rojet përdorin rrjetin e bunkerëve nga të cilët dalin lëshuesit për të qëlluar. Kjo manovër mund t’i ekspozojë ata ndaj sulmeve, duke kërkuar përgatitje brenda, lëvizje jashtë dhe më pas “qëllim”. Në këtë rast, koha e reagimit për lëshuesit me lëndë djegëse të lëngshme është më e gjatë. Amerikanët dhe izraelitët po i gjuajnë këto ekipe duke përdorur satelitë dhe zbulime me dronë të armatosur, një kërkim që duhet të kryhet vazhdimisht në një kuadrant gjigant. Nuk mund të jesh kudo.
IDF pretendoi shkatërrimin e 330 lëshuesve nga 470 që besohet se janë në shërbim. Megjithatë, iranianët mund të kenë prodhuar të rinj duke konvertuar automjete civile, një zgjidhje e miratuar nga koreano-veriorët. Pentagoni pretendoi se kishte neutralizuar një të tretën e arsenalit të raketave, ndërsa shifrat për pjesën tjetër janë të pasigurta.
Bastisje intensive u kryen në fabrikat e armëve dhe të ashtuquajturat “qytete raketash”, struktura gjigante nëntokësore të krijuara për të rritur mbijetesën e pajisjeve. Në një përpjekje për të krijuar pengesa, avionët amerikanë thuhet gjithashtu se “vendosën” mina antitank rreth një bunkeri të madh pranë Shirazit, duke shpresuar të shpërthenin disa lëshues.
1) Nuk ka të dhëna të sakta për numrin e lëshuesve. Ishte folur për 2,500 raketa iraniane me rreze më të gjatë veprimi, por ky vlerësim mund të jetë i pasaktë. Dhe në çdo rast, pajisjet me një rreze më të shkurtër veprimi janë të mjaftueshme për të mbajtur Kuvajtin ose Emiratet nën presion.
2) Aftësitë dhe përvoja e Pasdaran në këtë fushë janë nënvlerësuar. Taktika e shpërndarjes së sistemeve ishte e njohur mirë, shumë kohë para Epic Fury.
3) Ndikimi i bastisjeve në tunele është mbivlerësuar: bombat bllokuan hyrjet dhe krijuan mbeturina, por kjo nuk do të thotë që objektet janë plotësisht jashtë funksionit. Vendndodhja e Imam Huseinit në Yazd, shënjestra e disa valëve të sulmeve, përmendet në këtë drejtim, një shenjë se sulmet ishin të pamjaftueshme.
4) Është po aq e qartë se nevojitet kohë për të vlerësuar pasojat e vërteta për sistemin iranian (duke përfshirë infrastrukturën industriale thelbësore për të nxitur përpjekjet e luftës).
Matja e efekteve, përveç në disa rrethana, kërkon kohë.
Vëzhguesit kanë shtuar se Teherani ende nuk ka përdorur raketat më moderne, të tilla si Qassem Basir, të pajisura me një kokë luftarake 500 kilogramëshe që është e manovrueshme dhe rezistente ndaj bllokimit. Ekzistojnë dy hipoteza:
A) Ata po i mbajnë ato në rezervë për operacione të zgjedhura.
B) Ato kanë sasi të pamjaftueshme ose po përmirësohen.
Sidoqoftë, për të ruajtur një nivel të lartë reagimi, Pasdaranët përdorin dronë kamikazë të familjes Shahed, duke pasur një komplet të fuqishëm të plotësuar nga njësi të dërguara nga Rusia (sipas inteligjencës).
Numërimi i rezervave po shqetëson gjithashtu kundërshtarët e tyre. Të premten, gazeta Washington Post raportoi se Shtetet e Bashkuara kishin lëshuar gati 850 raketa lundrimi Tomahawk, një kosto për njësi prej 3.6 milionë dollarësh dhe dy vjet për të prodhuar një të tillë. Kishte midis 3,000 dhe 4,500 në rezervë, një shifër që ndryshon në varësi të burimit. Ky konsum i shqetëson planifikuesit në rast krizash diku tjetër, ashtu si edhe mungesa e interceptorëve antiraketë. Një mungesë e mundshme shqetëson SHBA-në, Izraelin (në disa kategori) dhe aleatët e tyre të Gjirit. Një situatë që pritet. Vetë Shefat e Shtabit të Përbashkët të SHBA-së kishin shprehur shqetësimet e tyre në media edhe para se Trump të urdhëronte sulmin. Por Shtëpia e Bardhë, në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve, përsëriti se nuk kishte probleme me municionet.
