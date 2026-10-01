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Film

Sam Pollard kryeson jurinë zyrtare të edicionit të 70-të të Festivalit të Filmit të Londrës

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Sam Pollard
Sam Pollard do të kryesojë jurinë zyrtare të edicionit të 70-të të Festivalit të Filmit të Londrës. Foto: Peabody Awards, licencë CC BY 2.0, Wikimedia Commons.

Festivali i 70-të i Filmit i Londrës, i organizuar nga Instituti Britanik i Filmit (BFI), ka bërë publike katër juritë e garës së këtij viti, me dokumentaristin amerikan Sam Pollard në krye të Jurisë Zyrtare që do të përzgjedhë fituesin e çmimit për filmin më të mirë, siç njofton ScreenDaily. Pollard, me një karrierë që shtrihet mbi katër dekada, ka fituar çmimet Peabody dhe Emmy dhe është nominuar për Oscar si producent i dokumentarit “4 Little Girls” të Spike Lee-së.

Këtë vit, Pollardit në jurinë zyrtare i bashkohen regjisori argjentinas Mariano Llinás dhe Julie La Bassiere, drejtuese strategjike e agjencisë DDA. Jurinë e debutuesve (çmimi Sutherland) e kryeson aktori britaniko-egjiptian Amir El-Masry, atë të dokumentarëve (çmimi Grierson) regjisorja Sandhya Suri, dhe atë të filmave të shkurtër producentja Helen Simmons.

Në garën zyrtare për filmin më të mirë konkurrojnë dhjetë tituj, mes tyre “Woman Unknown” e May el-Toukhy-t, fituesja e Luanit të Artë në Festivalin e Venecias, “Look Back” i Hirokazu Koreeda-s dhe “Glaxo” i Benjamín Naishtat-it. Fituesit do të shpallen të dielën, më 18 tetor, ndërsa festivali zhvillohet në Londër nga 7 deri më 18 tetor.

Festivali i Filmit i Londrës mbetet një nga stacionet kryesore të sezonit të çmimeve kinematografike, dhe përbërja e jurive këtë vit bashkon veteranë të dokumentarit me zëra të rinj të kinemasë ndërkombëtare.

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