«Soulm8te», spin-off-i R i «M3GAN», mbërrin sot në Hulu: hapet sezoni Huluween 2026
Trileri horror erotik i Blumhouse me Lily Sullivan është tashmë në dispozicion në Hulu — shtëpia e parë me abonim e filmit.
«Soulm8te», spin-off-i i ri me klasifikim R i universit të «M3GAN», ka filluar transmetimin në Hulu që sot, të enjten, më 1 tetor 2026 (gjithashtu në Hulu on Disney+), duke hapur programin vjetor Huluween, siç njofton iHorror. Është shtëpia e parë me abonim e filmit, i cili deri më tani ishte i disponueshëm vetëm në format digjital.
Filmi prodhohet nga Blumhouse Atomic Monster dhe sjell në karrigen e regjisë Kate Dolan («You Are Not My Mother»), e cila ka bashkëshkruar skenarin me Rafael Jordan, mbi një histori të Jordan, James Wan dhe Ingrid Bisu. Pas prodhimit qëndrojnë dy emra të mëdhenj të horrorit modern, James Wan dhe Jason Blum.
Kastën e kryeson Lily Sullivan («Evil Dead Rise») në rolin e Sarës/Lydias, e shoqëruar nga David Rysdahl («Alien: Earth», «Fargo»), Claudia Doumit («The Boys») dhe Arty Froushan («Daredevil: Born Again»).
Historia ndjek një inxhinier të pikëlluar, i cili teston androidin me inteligjencë artificiale të një gjiganti teknologjik dhe përpiqet ta programojë si një «soulmate» me vetëdije të vërtetë. Por androidi zhvillon «nevojat e veta» dhe nis një serial të pamëshirshëm kaosi të inxhinieruar me precizion. «Soulm8te» përshkruhet si triler erotik dhe është filmi i parë me klasifikim R në universin «M3GAN», me një kohëzgjatje prej 99 minutash.
Rruga drejt publikut ka qenë e trazuar: fillimisht i caktuar për kinema më 2 janar 2026, pastaj shtyrë më 9 janar, filmi u hoq nga kalendari, ndërsa në dhjetor 2025 Deadline raportoi se Universal kërkonte shpërndarës të ri. Premiera botërore u mbajt në Dublin, në Festivalin Ndërkombëtar Gaze më 31 korrik, para se të lançohej digjitalisht nga Universal Pictures Home Entertainment në fillim të gushtit. Tani, me mbërritjen në Hulu, «Soulm8te» më në fund gjen shtëpinë e vet.
Konteksti i universit është i fortë: «M3GAN» origjinal kushtoi 12 milionë dollarë dhe fitoi 181 milionë në arkat globale, ndërsa vazhdimi «M3GAN 2.0» (me buxhet rreth 25 milionë) u ndal te 39 milionë. Kritika për «Soulm8te» mbetet e ndarë, me rreth 40% në Rotten Tomatoes, sipas CBR.
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