Sami Morina zgjidhet kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore
Përfaqësuesi i kompanisë "Bas Tuti Fruti" merr mandatin katërvjeçar në krye të OEMVP-së, pas ushtruesit të detyrës Nuhi Aliu
Sami Morina, përfaqësues i kompanisë “Bas Tuti Fruti”, është zgjedhur kryetar i Këshillit Drejtues të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP), me mandat katërvjeçar, në Kuvendin e VI-të Zgjedhor, siç njofton TV21. Morina pason ushtruesin e detyrës së kryetarit, Nuhi Aliun.
Sipas raportimit të Press7, Morina kishte mbështetjen e gjithë Odës, çka ndikoi që Nuhi Aliu të mos kandidonte në këtë garë. Zgjedhjen e Morinës e ka uruar edhe ish-kryetari i OEMVP-së, njëherësh kryetari i Komunës së Strugës, Mendi Qyra. Në urimin e tij publik, Qyra i dëshiroi suksese Morinës në mandatin e ardhshëm dhe përgëzoi Odën për organizimin e Kuvendit dhe procesin zgjedhor.
Qyra theksoi gjithashtu rolin e rëndësishëm të OEMVP-së në përfaqësimin e komunitetit të biznesit, zhvillimin ekonomik dhe forcimin e bashkëpunimit ndërmjet sektorit privat dhe institucioneve. Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore përfaqëson interesat e bizneseve, me fokus të veçantë në rajonin veriperëndimor të vendit, ku jeton pjesa më e madhe e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut.
Kuvendi zgjedhor i Odës mblodhi përfaqësuesit e kompanive anëtare, të cilët zgjodhën edhe organet e reja drejtuese për katër vitet e ardhshme.
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