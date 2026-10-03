Standard & Poor’s konfirmon rejtingun e Maqedonisë së Veriut: “BB-” me perspektivë të qëndrueshme
Ministria e Financave njofton se agjencia ndërkombëtare pret rritje ekonomike prej rreth 3,6 për qind në 2026 dhe 2027, të nxitur nga investimet publike dhe konsumi i qëndrueshëm vendas
Ministria e Financave njofton se agjencia ndërkombëtare e rejtingut Standard & Poor’s ka konfirmuar rejtingun kreditor të Maqedonisë së Veriut në “BB-“, me perspektivë të qëndrueshme, siç raporton Reporter në Shkup. Në raportin e saj më të fundit, agjencia vlerëson se perspektivat e rritjes ekonomike, niveli i moderuar i borxhit publik dhe kostot e qëndrueshme të shërbimit të borxhit i zbusin rreziqet që lidhen me deficitet e larta fiskale.
Sipas agjencisë, rritja ekonomike pritet të arrijë rreth 3,6 për qind në vitet 2026 dhe 2027, e nxitur nga niveli i lartë i investimeve publike dhe konsumi i qëndrueshëm vendas, pavarësisht efekteve negative ekonomike nga lufta në Lindjen e Mesme, para së gjithash përmes çmimeve më të larta të energjisë. Si motorë kyç të rritjes, Standard & Poor’s veçon realizimin e përshpejtuar të projekteve të mëdha infrastrukturore, veçanërisht Korridoreve VIII dhe Xd, të cilat kontribuan në rritjen e investimeve me mbi 9 për qind në gjysmën e parë të vitit 2026; nivel i ngjashëm i lartë i aktivitetit investues pritet edhe në gjysmën e dytë të vitit.
Sipas vlerësimit të agjencisë, rritja do të mbështetet edhe nga konsumi privat rezistent, i nxitur nga përmirësimet në tregun e punës, rritja e pagave dhe pensioneve dhe rritja e të ardhurave të disponueshme të familjeve. Agjencia pret që cikli investues të vazhdojë edhe në vitet në vijim, me rritje ekonomike mesatare rreth 3,3 për qind në periudhën 2027–2029.
Në pjesën e financave publike, Standard & Poor’s pret konsolidim gradual fiskal në periudhën 2027–2029, me deficit buxhetor mesatar rreth 3,4 për qind të PBB-së. Niveli i lartë i investimeve publike, financimi i projekteve infrastrukturore dhe detyrimet e ndërmarrjeve shtetërore, sipas agjencisë, do të ndikojnë në nivelin e borxhit, i cili pritet të jetë rreth 57 për qind deri në vitin 2029, ndërsa kostot e shërbimit të borxhit vlerësohen si të qëndrueshme. Raporti evidenton edhe qasjen e papenguar të Qeverisë në tregjet ndërkombëtare të kapitalit, duke përmendur emetimin e dy euroobligacioneve nga 500 milionë euro në janar të vitit 2026.
Sipas agjencisë, përmirësimi i qëndrueshëm i performancës fiskale, ulja e qëndrueshme e borxhit neto publik dhe rritja më e fortë ekonomike do të kenë ndikim pozitiv në rejtingun kreditor të vendit. Agjencia evidenton edhe përkushtimin e Qeverisë ndaj procesit të integrimit europian, të cilin e vlerëson si motor të rëndësishëm të reformave strukturore afatmesme. Standard & Poor’s e vlerëson rejtingun kreditor të Maqedonisë dy herë në vit; rejtingu është tregues i rëndësishëm për investitorët dhe tregjet financiare ndërkombëtare në vlerësimin e rrezikut kreditor të një vendi.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.