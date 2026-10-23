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Politika

Samiti BE-Ballkani Perëndimor mbahet më 25 nëntor në Bruksel, në fokus integrimi dhe reformat

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më 25 nëntor në Bruksel,

Udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor do të takohen më 25 nëntor në Bruksel, në kuadër të samitit që do të vërë në pah rëndësinë strategjike të marrëdhënieve mes BE-së dhe rajonit. Në një njoftim për shtyp thuhet se Bashkimin Evropian do ta përfaqësojnë presidenti i Këshillit Evropian dhe presidentja e Komisionit Evropian.

“E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Anëtarësimi i tyre është përparësia jonë, ambicia jonë e përbashkët dhe një investim thelbësor gjeopolitik në këto kohë të trazuara. BE-ja është dhe do të mbetet partneri më i besueshëm i rajonit”, deklaroi António Costa, president i Këshillit Evropian.

Samiti do të shërbejë si një mundësi për të riafirmuar angazhimin e BE-së për anëtarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe për të nxitur partnerët të përshpejtojnë reformat vendimtare dhe të përmbushin angazhimet e nevojshme për avancimin drejt integrimit evropian.

Liderët do të vlerësojnë gjithashtu progresin në integrimin gradual të rajonit në BE, veçanërisht përmes Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor, si dhe do të diskutojnë hapat e mëtejshëm për zbatimin e tij.

Në fokus do të jenë edhe sfidat e përbashkëta dhe mënyrat për të forcuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë, në kushtet e një situate gjithnjë e më komplekse gjeopolitike.

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