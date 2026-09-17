San Jose Earthquakes dhe LAFC në përballje vendimtare për vendet e play-off
San Jose Earthquakes do të presë Los Angeles FC në Levi’s Stadium në Ditën e 27 të kampionatit, në një ndeshje me rëndësi të madhe për renditjen në Konferencën Perëndimore dhe për vendet e kualifikimit drejt play-off-eve të MLS.
Siç raporton mlssoccer, San Jose renditet i katërti në Perëndim me 41 pikë (12 fitore, 8 humbje, 5 barazime) dhe vjen pas një jave të suksesshme ku mposhti Houstonin 1-0 — me golin vendimtar të Daniel Munie dhe një pritje me pesë shpëtime nga Angus Gunn — duke vijuar pas fitoreve të mëparshme për të përfunduar një seri pa humbje prej katër ndeshjesh. Klubi ka përfituar edhe nga rikthimi i mesfushorit të rinj Niko Tsakiris, që ka tre gola dhe dhjetë asistime për sezonin dhe ka kontribuar me 1 gol dhe 3 asistime në tre ndeshjet e fundit. Në formacion hyjnë edhe emra si Beau Leroux, me statistika më të mira në karrierë, dhe Eduard Löwen, i marrë si lojtar i përzgjedhur gjatë merkatos verore; Munie ka shënuar pesë gola sezonin deri tani. LAFC nga ana tjetër është e gjashta me 40 pikë (11-8-7) dhe kërkon rimëkëmbje pas një humbjeje 3-1 ndaj Sporting Kansas City, rezultat që la skuadrën me vetëm një fitore në tetë ndeshjet e fundit. Për Los Angeles-in spikasin Son Heung-Min (5 gola, 12 asistime), Denis Bouanga (13 gola, 8 asistime) dhe huazimet e reja si Armindo Sieb, ndërsa portieri Hugo Lloris është një kandidat për portierin e vitit me 12 ndeshje pa pranuar gol.
Ndeshja pritet të vendoset nga ekuilibri midis formës së mirë të San Jose, edhe pa sulmuesin Timo Werner që mungon për shkak të dëmtimit, dhe forcës së yjeve të LAFC që mund të ndryshojnë ritmin në çdo moment. San Jose mbështetet tek organizimi dhe kthimi në lojë i disa elementëve kyç, ndërsa LAFC synon të rikthejë konsistencën për të mos rënë më poshtë në renditje dhe për të synuar vendet e përpara.
Sipas mlssoccer, kjo përballje në një vend si Levi’s Stadium do të ketë ndikim të drejtëpërdrejtë në garën për vendet e play-off dhe të dy skuadrat do të kërkojnë pikët për të forcuar pozicionin e tyre në fund të fazës rregullore.
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